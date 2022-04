Die WWE-Fans dürfen sich heute auf den ersten Teil von WrestleMania 38 freuen. Wie Ihr Tag Nummer eins des größten Wrestling-Spektakels des Jahres live im TV und Livestream verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Heute ist es endlich soweit: WrestleMania 38 wird in der Nacht auf Sonntag (3. April) um 2 Uhr deutscher Zeit offiziell eröffnet. Das zweitägige Großereignis, also auch Tag eins, findet im AT&T Stadium in Arlington, Texas, statt.

WWE WrestleMania 38: Die Match Card im Überblick (1. Tag)

Die WWE bietet heute Nacht sieben Matches an. Den Anfang machen Becky Lynch und Bianca Belair, auf dem Spiel steht dabei die WWE Raw Women's Championship, die aktuell in Besitz von Lynch ist. Den nächsten Titelkampf bestreiten dann The Usos (Jey Uso und Jimmy Uso) (c) und das Tag-Team Shinsuke Nakamura und Rick Boogs. Da geht es um die WWE SmackDown Tag Team Championship.

Im finalen Match des ersten WrestleMania-Tages treffen dann Charlotte Flair (c) und Ronda Rousey, die beim diesjährigen Royal Rumble ihr Comeback feierte, um die WWE SmackDown Women's Championship aufeinander.

Nr. Match Besonderheiten 1 Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair Singles Match um die WWE Raw Women's Championship 2 Rey Mysterio und Dominik Mysterio vs. The Miz und Logan Paul Tag Team Match 3 Drew McIntyre vs. Happy Corbin (mit Madcap Moss) Singles Match 4 The Usos (Jey Uso und Jimmy Uso) (c) vs. Shinsuke Nakamura und Rick Boogs Tag Team Match um die WWE SmackDown Tag Team Championship 5 The New Day (Xavier Woods und Kofi Kingston) vs. Sheamus und Ridge Holland (mit Butch) Tag Team Match 6 Seth "Freakin" Rollins vs. TBA Singles Match

Mr. McMahon wird Rollins' Gegner noch am Tag des Matches bekanntgeben 7 Charlotte Flair (c) vs. Ronda Rousey Singles Match um die WWE SmackDown Women's Championship

WWE WrestleMania 38, Übertragung: Wrestling heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt zwar Woche für Woche zahlreiche Wrestling-Shows, für WrestleMania 38 gilt das heute Nacht jedoch nicht. Das Spektakel hat dagegen nur ein Anbieter im Angebot: die WWE selbst. Um WrestleMania 38 komplett schauen zu können, also sowohl heute als auch morgen, braucht Ihr ein Abo für das WWE-Network. Dort laufen beide Sendungen gegen monatliche Zahlungen in Höhe von 9,99 Dollar (inklusive Steuern umgerechnet etwa 10,50 Euro).

WWE WrestleMania 38: Match Card (2. Tag)

Morgen geht es dann weiter mit drei weiteren Titelkämpfen. Zum Abschluss stehen sich dann Brock Lesnar (WWE-Champion) und Roman Reigns (Universal-Champion, der mit Paul Heyman als Manager antritt) gegenüber.