NHL: Draisaitl mit erneuter Niederlage - Peterka trifft

Superstar Leon Draisaitl findet mit seinen Edmonton Oilers in der Eishockey-Profiliga NHL weiter nicht in die Spur. Der deutsche Nationalspieler verlor mit seinem kanadischen Team 1:4 gegen die Philadelphia Flyers und kassierte damit die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel. Der 27-Jährige blieb dabei erstmals in dieser Spielzeit ohne Scorerpunkt, zudem stand er bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

"Es ist offensichtlich, dass wir auf einem ganz anderen Level spielen müssen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen", sagte Starspieler Connor McDavid: "Es sind natürlich nur vier Spiele, aber die waren definitiv nicht gut. Es wird Zeit, dass wir endlich besser spielen."

Auch Vize-Weltmeister John-Jason Peterka kassierte mit den Buffalo Sabres die dritte Pleite im vierten Spiel. Buffalo unterlag den Calgary Flames trotz des zweiten Saisontreffers des Münchners mit 3:4. Nationalmannschaftskollege Nico Sturm verlor mit den San Jose Sharks 1:3 gegen die Boston Bruins, Lukas Reichel ging mit den Chicago Blackhawks beim 0:4 gegen Colorado Avalanche unter.

Aus deutscher Sicht hatte einzig Torhüter Philipp Grubauer mit seiner Mannschaft Grund zum Jubeln. Das 7:4 seiner Seattle Kraken gegen die Carolina Panthers war zugleich der erste Saisonsieg. Grubauer musste dabei im Tor allerdings Konkurrent Joey Daccord den Vortritt lassen und verbrachte die komplette Spielzeit auf der Bank.

Draisaitl hat sich mit den Oilers für seine zehnte NHL-Saison viel vorgenommen. Nachdem Edmonton in den letzten beiden Spielzeiten in den Play-offs jeweils am späteren Sieger gescheitert war, ist der Gewinn des Stanley-Cups für den Center das "ultimative Ziel". In den ersten vier Saisonspielen steuerte er trotz des Fehlstarts bereits sieben Scorerpunkte bei.