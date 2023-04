NHL-Playoffs: Leon Draisaitl führt Edmonton Oilers zum Ausgleich gegen Los Angeles Kings

Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in den Playoffs der NHL mit einer beeindruckenden Leistung zum ersten Sieg geführt. Dem deutschen Nationalspieler gelangen im zweiten Spiel der Erstrundenserie beim 4:2 gegen die Los Angeles Kings ein Tor und zwei Vorlagen. In der Best-of-seven-Serie steht es damit 1:1, weiter geht es am Sonntag in Los Angeles mit dem ersten Heimspiel der Kings.

Draisaitl erzielte das zwischenzeitliche 2:0 (13.), außerdem lieferte er die Assists für Derek Ryan (3.) und Evander Kane (60.). Klim Kostin (43.) brachte die Oilers nach verspieltem 2:0-Vorsprung zu Beginn des letzten Drittels erneut in Führung. "Wir haben die schwere Phase überstanden, sind sehr gut damit umgegangen. Wir haben ein richtig starkes Schlussdrittel gespielt und uns den Sieg verdient", sagte Draisaitl: "Es hat Spaß gemacht."

Draisaitl hatte bereits im ersten Duell doppelt getroffen, mit fünf Punkten führt er gemeinsam mit Miro Heiskanen und Roope Hintz die Scorerliste in den Playoffs an.

Der 27-jährige Draisaitl hatte in der Hauptrunde mit 128 Punkten einen persönlichen Bestwert aufgestellt. Mit der besten Hauptrunde seit den glorreichen Zeiten der Klublegende Gretzky haben Draisaitl und Co. die Erwartungen bei den Fans hochgeschraubt. Im Vorjahr waren die Oilers im Halbfinale gegen den späteren Meister Colorado Avalanche ausgeschieden.

In der Serie mit 2:0 in Führung gingen die Carolina Hurricanes durch ein 4:3 nach Verlängerung gegen die New York Islanders, Jesper Fasth gelang in der sechsten Minute der Overtime der Siegtreffer. Die Florida Panthers schafften nach wildem Schlussdrittel durch ein 6:3 gegen die Boston Bruins den Ausgleich, auch die Dallas Stars stellten durch ein souveränes 7:3 die Serie gegen Minnesota Wild auf 1:1.