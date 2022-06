NHL Playoffs: Nico Sturm kämpft als achter Deutscher um Stanley Cup - Tampa Bay Lightning gleicht aus

Der gebürtige Augsburger Nico Sturm hat als achter deutscher Eishockeyspieler die Chance, den Stanley Cup zu gewinnen. Der 27 Jahre alte Angreifer erreichte mit der Colorado Avalanche die Finalserie, in der die Mannschaft aus Denver auf die New York Rangers oder Titelverteidiger Tampa Bay Lightning trifft.

Gewonnen hat die Trophäe bislang Uwe Krupp, der die Colorado Avalanche 1996 sogar zum Titelgewinn schoss. Ihm folgten 2011 Dennis Seidenberg mit den Boston Bruins, Tom Kühnhackl 2016 und 2017 jeweils mit den Pittsburgh Penguins und Philipp Grubauer 2018 mit den Washington Capitals.

Die Chance auf den Sieg besaßen außerdem Olaf Kölzig, Christoph Schubert und Christian Ehrhoff. Kölzig unterlag mit den Washington Capitals 1998 in der Finalserie den Detroit Red Wings, Schubert 2007 mit den Ottawa Senators den Anaheim Ducks. Ehrhoff verlor 2011 mit den Vancouver Canucks das deutsche Duell gegen Seidenberg.

Der Beginn der Finalserie hängt vom Ausgang des Halbfinales zwischen den Rangers und den Lightning ab.

NHL Playoffs: Tampa Bay Lightning gleicht gegen New York Rangers aus

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat sich mit einem weiteren Heimsieg in den Eastern Conference Finals zurückgekämpft und darf weiter vom dritten Stanley-Cup-Gewinn in Folge träumen. Im vierten Spiel der Best-of-seven-Serie bezwang Tampa Bay die New York Rangers mit 4:1 und glich auf 2-2 aus. Bereits am Sonntag (Ortszeit) hatte das Team aus Florida sein erstes Heimspiel der Serie gewonnen.

Pat Maroon (3.) brachte Tampa Bay in Führung. Nikita Kutscherow (34.), Steven Stamkos (45.) und Ondrej Palat (60./Empty Net) erzielten die weiteren Treffer. Artemi Panarin (57.) hatte kurz zuvor den Anschlusstreffer für die Rangers erzielt, die zuletzt 1994 den Stanley Cup geholt hatten. Spiel fünf findet in der Nacht zu Freitag (2.00 Uhr) im Madison Square Garden in New York statt.