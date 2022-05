Die NHL-Playoffs sind voll im Gange. Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben es bis in die Conference Finals geschafft. Verletzung, Spiele, Scorerpunkte, Gegner - hier bekommt Ihr alle Infos zum deutschen Superstar während der Playoffs.

In der NHL laufen bereits seit dem 2. Mai die Stanley Cup Playoffs 2022. In der Zeit bis zum heutigen Dienstag (31. Mai) ist einiges passiert. Die ersten beiden Runden sind gespielt, von 16 Mannschaften sind nur noch vier im Rennen um den Stanley Cup übrig. Eines dieser vier Teams sind die Edmonton Oilers, für sie spielt der deutsche Superstar und Hart-Memorial-Trophy-Gewinner von 2020 Leon Draisaitl.

Leon Draisaitl in den NHL-Playoffs 2022: Verletzung, Spiele, Scorerpunkte, Gegner

Seine Oilers bezwangen in der ersten Playoff-Runde die Los Angeles Kings mit 4:3, in der zweiten Runde setzten sie sich im kanadischen "Battle of Alberta" mit 4:1 gegen die Calgary Flames durch.

© getty Gegen die Calgary Flames erzielte Leon Draisaitl unglaubliche 17 Scorerpunkte in fünf Spielen.

Leon Draisaitl in den NHL-Playoffs 2022: Verletzung

In der Serie gegen die Flames kam der gebürtige Kölner nicht ganz ungeschoren davon. Draisaitl spielte in den fünf Begegnungen mit einer Verletzung am Knöchel. Genauere Infos zur Verletzung gibt es nicht, der Deutsche selbst spielt sie jedenfalls herunter. "Mir geht's gut", machte er klar. Wenige Tage darauf äußerte er sich erneut zu seiner Verletzung: "Mir geht's besser." Von den Flames wurde Draisaitl wegen seines Knöchels auf dem Eis mehrmals attackiert.

Leon Draisaitl in den NHL-Playoffs 2022: Spiele, Scorerpunkte

Viel brachte es jedoch nicht, wenn man auf die Ergebnisse der Serie blickt. Lediglich ein Spiel konnten die Flames gewinnen. Nicht nur die Oilers selbst waren nicht zu stoppen, Draisaitl spielte eine unglaubliche Serie, in der er in fünf Spielen ganze 17 Scorerpunkte erzielte - die drittmeisten jemals in einer Serie.

In den ganzen Playoffs 2022 liegt der Scoring-Champion von 2020 mit 26 Punkten (7 Tore, 19 Assists) in zwölf Spielen auf Rang eins. Diese Position teilt er sich mit seinem genialen Teamkollegen Connor McDavid, der ebenfalls 26 (7 Tore, 19 Assists) Scorerpunkte hat. Auf das Oilers-Duo folgt mit Mika Zibanejad von den New York Rangers der nächstbeste Playoff-Scorer mit einem großen Abstand: Der Center hat 19 Punkte auf seinem Konto.

Leon Draisaitls Playoff-Statistiken 2022:

Gegner Spiele Tore Assists Punkte Los Angeles Kings 7 5 4 9 Calgary Flames 5 2 15 17 Colorado Avalanche 0 0 0 0 Gesamt 12 7 19 26

Leon Draisaitl in den NHL-Playoffs 2022: Gegner

Acht Siege konnten die Oilers bislang feiern, acht weitere fehlen noch zur Meisterschaft. Im Halbfinale geht es für Draisaitl und Co. weiter mit mindestens vier Partien gegen die Colorado Avalanche, die in der Western Conference in der Regular Season die beste Bilanz hatten. Das Ticket für die Conference Finals sicherten sich die Avalanche mit einem 4:0-Sweep gegen die Nashville Predators und einem 4:2 gegen die St. Louis Blues. Spiel 1 findet heute Nacht um 2 Uhr statt. Im Osten treffen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning und die New York Rangers aufeinander.

NFL Playoffs 2022, 1. Runde

Team 1 Ergebnis Team 2 Runde Florida Panthers 4:2 Washington Capitals 1. Runde - Eastern Conference Toronto Maple Leafs 3:4 Tampa Bay Lightning 1. Runde - Eastern Conference Carolina Hurricanes 4:3 Boston Bruins 1. Runde - Eastern Conference New York Rangers 4:3 Pittsburgh Penguins 1. Runde - Eastern Conference Colorado Avalanche 4:0 Nashville Predators 1. Runde - Western Conference Minnesota Wild 2:4 St. Louis Blues 1. Runde - Western Conference Calgary Flames 4:3 Dallas Stars 1. Runde - Western Conference Edmonton Oilers 4:3 Los Angeles Kings 1. Runde - Western Conference

NFL Playoffs 2022, 2. Runde

Team 1 Ergebnis Team 2 Runde Florida Panthers 0:4 Tampa Bay Lightning 2. Runde - Eastern Conference Carolina Hurricanes 3:4 New York Rangers 2. Runde - Eastern Conference Colorado Avalanche 4:2 St. Louis Blues 2. Runde - Western Conference Calgary Flames 1:4 Edmonton Oilers 2. Runde - Western Conference

NFL Playoffs 2022, Conference Finals