NHL: Leon Draisaitl bester deutscher Scorer der Ligageschichte

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl hat die deutschen Scorer-Rekorde von Marco Sturm in der NHL gebrochen. Der Kölner steuerte zum 6:1 seiner Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets ein Tor und einen Assist zum Sieg bei. Draisaitl bereitete den ersten Treffer vor und traf selbst zum 4:0.

Deutschlands Sportler des Jahres Draisaitl benötigte für seine nunmehr 488 Scorerpunkte in der Hauptrunde knapp sieben Jahre. Sturm war in 14 Spielzeiten auf 487 Zähler gekommen. Draisaitl verbesserte zudem die Marke inklusive Play-offs um einen auf 510 Scorerpunkte.

"Es ist eine große Ehre", sagte Draisaitl nach der Partie: "Es gibt einige herausragende deutsche Eishockeyspieler. Ich bin sehr stolz, die Führung in dieser Liste übernommen zu haben."

Beim Erfolg der Oilers verbuchte auch Dominik Kahun eine Vorlage. Der deutsche Nationalspieler bereitete das 3:0 von Connor McDavid vor, der mit drei Treffern und einem Assist erneut der spielentscheidende Akteur war.

Draisaitl wurde in der vergangenen Saison MVP

Der Kanadier McDavid führt die Liste der besten Scorer in der laufenden Saison mit 81 Punkten vor dem letztjährigen MVP Draisaitl (66) an. In der vergangenen Saison war Draisaitl mit 110 Punkten als erster Deutscher Scorerkönig der Liga.

Tim Stützle stand beim 2:1-Erfolg seiner Ottawa Senators bei den Vancouver Canucks 15 Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne Torbeteiligung.