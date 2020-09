NHL - Stanley Cup Finals: Dallas Stars gewinnen Spiel 1 gegen Tampa Bay Lightning

Außenseiter Dallas Stars hat den ersten Schritt zum zweiten Stanley-Cup-Triumph nach 1999 gemacht.

Im ersten Finale der NHL besiegte das Team aus Texas den Favoriten Tampa Bay Lightning mit 4:1. Sieggarant war der russische Torhüter Anton Chudobin, der 35 von 36 Schüssen abwehrte.

"Er hat ein paar großartige Paraden zum richtigen Zeitpunkt gezeigt", lobte Trainer Rick Bowness den 34-Jährigen, der den verletzten Stammtorwart Ben Bishop in den Play-offs bislang hervorragend ersetzte.

Joel Hanley (6.), Jamie Oleksiak (33.), Joel Kiviranta (40.) und Jason Dickinson (59.) erzielten die Treffer für Dallas. Im Lightning-Tor ließ Chudobins Landsmann Andrej Wassilewskij drei von 19 Schüssen passieren.

Spiel zwei wird in der Nacht von Montag auf Dienstag (2.00 MESZ) in der "Blase" in Edmonton ausgetragen. Zum Titelgewinn sind vier Siege notwendig.