NHL: Dominik Kahun führt Pittsburgh in die Siegspur

Dominik Kahun hat die Pittsburgh Penguins mit seinem sechsten Saisontor in die Siegspur geführt. Der Olympiazweite von Pyeongchang erzielte beim 4:1-Erfolg des fünfmaligen Stanley-Cup-Gewinners gegen die New Jersey Devils in der achten Minute das 1:0.

Es war der zwölfte Scorerpunkt für den Stürmer, der nach schwachem Saisonstart zuletzt immer besser in Fahrt gekommen ist. Kahuns Plus-Minus-Bilanz bei den Pens steht aktuell bei +8. Pittsburgh (12-7-4, 28 Punkte) verbesserte sich durch den Sieg in der Metropolitan Division auf Rang drei.