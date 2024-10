Immer noch keine Diagnose bei Rashee Rice: Chiefs visieren Trade an - Rückkehr von Christian McCaffrey rückt immer näher

NFL, Gerücht: Kansas City Chiefs visieren Trade für Wide Receiver an

Die Kansas City Chiefs könnten angesichts der Verletzung von Rashee Rice aktiv werden und für einen weiteren Wide Receiver traden. Das berichtet Adam Schefter von ESPN. Die Diagnose bei Rice steht nach seiner Knieverletzung aus Week 4 immer noch aus, Klarheit soll ein Eingriff am kommenden Montag bringen.

Beim Titelverteidiger hofft man immer noch darauf, dass die Verletzung nicht so schwerwiegend ist und Rice, bei den Chiefs in dieser Saison klar Receiver Nummer eins, in sechs bis acht Wochen zurückkehren könnte. Sollte das nicht der Fall sein, will man per Trade nachlegen. Als Optionen werden etwa DeAndre Hopkins von den Titans oder ein Jets-Receiver gehandelt, sollte sich das Team Davante Adams schnappen (s.u.).

In den letzten beiden Jahren holte Kansas City jeweils im Saisonverlauf einen neuen Passfänger für Quarterback Patrick Mahomes: 2022 kam Kadarius Toney von den New York Giants, in der vergangenen Saison kam Mecole Hardman von den Jets zurück nach K.C.