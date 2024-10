Einzigartig in der NFL-Geschichte! Jayden Daniels und die Commanders mischen die Liga auf

© getty

NFL, Week 4 - Verlierer: Punt Returner

Ein probates Mittel, dem lahmenden Scoring der NFL Beine zu machen, sind die Special Teams - und zwar durch "Big Plays" oder "Boo-Boos", wie es Redzone-Moderator Scott Hanson zu sagen pflegt. Am Sonntag fokussierten sich die Teams der 19-Uhr-Spiele auf Letzteres: Gleich vier Punt-Returns gerieten innerhalb weniger Stunden zum absoluten Desaster und sorgten für gegnerische TDs. Wäre es der umgestaltete Kickoff-Return gewesen, könnte man vielleicht noch etwas Verständnis aufbringen - aber bei den Punts ist alles beim Alten geblieben. Deshalb bietet sich ein kleines Ranking der Unglücksraben an.

Jalen Nailor (Minnesota Vikings)

50 Sekunden vor der Halbzeit punteten die Packers beim Stand von 0:28 aus der eigenen Hälfte, bis ungefähr an die gegnerische 18-Yard-Linie. Die Vikings hatten keine Timeouts mehr, nur bei einem guten Return hätte es sich gelohnt, nicht direkt abzuknien. Nailor entschied sich rückwärtslaufend für einen Fair Catch, konnte den Ball aber nicht fangen. Ballbesitz für Green Bay an der 3-Yard-Linie, zwei Plays später stand es nur noch 28:7. Die Packers gingen mit Hoffnung in die Kabine und machten es am Ende sogar noch einmal spannend. Mildernde Umstände für Nailor: Er schaute direkt in die Sonne, eigentlich ist er als Punt Returner nur Backup, immerhin wurde das Spiel am Ende gewonnen. Dennoch 7/10 Punkte auf der Peinlichkeitsskala.

Rashid Shaheed (New Orleans Saints)

Der 26-Jährige war in den letzten zwei Jahren ein sehr guter Punt Returner für die Saints, schaffte es sogar in den Pro Bowl. 49 Punts trug er zurück, 50 fing er als "Fair Catch". Ausgerechnet in seinem 100. Versuch, nach der ersten Angriffsserie des Spiels, machte er einfach alles falsch: Er versuchte, den Punt wenige Yards vor der eigenen Endzone zu fangen (viel zu riskant), signalisierte vorher einen "Fair Catch" (darf den Ball also nicht zurücktragen) - und stand dann auch noch extrem schlecht zum Ball. Der prallte von seiner Schulter in die Endzone und bescherte den Falcons einen Touchdown. "Ich habe nicht gemerkt, dass ich so nahe an der Goal Line war", erklärte er, Head Coach Dennis Allen sprach von einem "uncharakteristischen Fehler". Shaheed holte als Receiver im Spielverlauf immerhin noch 83 Yards, aber an einem Tag, an dem Atlanta ohne offensiven Touchdown blieb und dennoch 26:24 gewann, war sein Fehler entscheidend. 9/10 Punkte.

Steven Sims (Houston Texans)

Dass er Punts zurücktragen kann, sogar zum Touchdown, bewies Sims im Januar in den Playoffs gegen die Baltimore Ravens (67-Yard-TD). Dass es auch anders geht, bewies er nach gut zwei gespielten Minuten gegen die Jaguars. Wie Shaheed schenkte er dem Gegner nach dessen erstem Drive direkt wieder den Ball, an der eigenen 2-Yard-Linie. Immerhin wollte er den Ball nicht an der eigenen Endzone fangen, sondern zehn Yards davor, ansonsten sah das relativ ähnlich aus. Es hilft, dass das Spiel noch gewonnen wurde. Wie er nach dem Muffed Punt ("muffed" = "verpatzt") noch vom eigenen Mann umgerannt wurde, gibt aber Abzüge in der B-Note. 8/10 Punkte.

Cooper DeJean (Philadelphia Eagles)

Der Rookie-Cornerback muss bei Philly seit Week 3 aufgrund einer Verletzung Britain Covey einspringen. "Ich habe es vermisst und freue mich auf die Möglichkeit", sagte er nach dem Saints-Spiel. Gegen die Bucs hatte er an der Aufgabe aber keinen Spaß: Spät im ersten Viertel visierte er einen "Fair Catch" an der eigenen 18-Yard-Linie an, wurde aber vom Gegenspieler umgerannt, bevor der Ball bei ihm ankam. Eigentlich eine klare Flagge - aber weil die Zeitlupe bewies, dass der Gunner der Buccaneers von seinem Gegenspieler Isaiah Rodgers in DeJean hineingestoßen wurde, gab es doch keine Strafe, sondern Ballbesitz Tampa Bay. "Ich war in Indy selbst ein Gunner und dachte mir: Ich schubse ihn in den Returner, dann gibt es die Flagge", gab Rodgers verschämt zu. Die Regeln nicht zu kennen (und eine Verletzung des Teamkollegen zu riskieren) gibt die Höchststrafe, übrigens auch für seine Coaches: 10/10 Punkte.