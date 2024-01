"Wir sind hungrig": Kampfansage von Amon-Ra St. Brown nach geplatztem Traum von Super Bowl

Auf bittere Weise platzte für Amon-Ra St. Brown der Traum vom Super Bowl, doch der Footballprofi denkt schon an die nächste Chance. "Wir sind hungrig, wir werden bereit sein", versprach der Deutsch-Amerikaner mit Blick auf die nächste Saison, nachdem es für die Detroit Lions im Halbfinale der NFL-Play-offs bei den San Francisco 49ers (31:34) nicht gereicht hatte.

"Wir haben viele gute Spieler, die richtigen Trainer, um im nächsten Jahr wieder hier zu stehen", sagte St. Brown. Es war diesmal mehr drin, nach einer 14:0- und 24:7-Führung hatten die Lions verloren. Das dritte Viertel ging mit 17:0 an die Niners, Detroit warf eine riesige Chance zum erstmaligen Einzug ins NFL-Finale weg. "Wir sind weit gekommen, doch es hat nicht gereicht", so St. Brown.

"Wir müssen mehr zeigen, müssen besser sein", forderte der 24-Jährige. Dabei gehe es etwa darum, die NFC in der Hauptrunde als Nummer eins abzuschließen, nicht "nur" als Nummer 3. Dies würde den Heimvorteil bringen. Es werde aber "in der nächsten Saison wahrscheinlich schwieriger als in dieser. Die Teams werden bereit für uns sein."

Detroit stand erstmals seit der Spielzeit 2016/17 wieder in den Play-offs, holte seinen ersten Postseason-Sieg seit 32 Jahren. Zwei Siege, so wie in dieser Saison, waren den Lions zuletzt 1991/92 gelungen.