NFL Regular Season Week 2: Chiefs, Bengals und Steelers schon unter Druck

In Week 2 der Regular Season müssen die Kansas City Chiefs um MVP Patrick Mahomes und die Cincinnati Bengals mit Quarterback Joe Burrow überraschende Auftaktpleiten wettmachen. In Houston treffen zwei prominente Rookie-QBs aufeinander, Amon-Ra St. Brown empfängt mit den Detroit Lions die Seattle Seahawks. Zudem gibt es gleich zwei Monday Night Games. Hier gibt es alle 16 Partien im Übrerblick.

Sonntag, 17. September, 22.05 Uhr

Arizona Cardinals (0-1) - New York Giants (0-1) -:- BOXSCORE

Los Angeles Rams (1-0) - San Francisco 49ers (1-0) -:- BOXSCORE

Sonntag, 17. September, 22.25 Uhr

Dallas Cowboys (1-0) - New York Jets (1-0) -:- BOXSCORE

Mit dem Trade von Aaron Rodgers stiegen die New York Jets über Nacht zu einem Super-Bowl-Kandidaten auf. Nachdem der Superstar sich in seinem ersten Spiel die Achillessehne gerissen hat, weicht die Euphorie blankem Entsetzen. Kann der Quarterback jemals wieder auflaufen? Können die Jets in dieser Saison überhaupt noch erfolgreich sein? Besteht die Möglichkeit, dass die New Yorker Rodgers noch irgendwie ersetzen? Und was ist mit Tom Brady? Fünf Fragen zur katastrophalen Verletzung von Aaron Rodgers.

Denver Broncos (0-1) - Washington Commanders (1-0) -:- BOXSCORE