NFL - Fragen und Antworten zur Verletzung von Aaron Rodgers: Nicht das Ende aller Träume

Mit dem Trade von Aaron Rodgers stiegen die New York Jets über Nacht zu einem Super-Bowl-Kandidaten auf. Nachdem der Superstar sich in seinem ersten Spiel die Achillessehne gerissen hat, weicht die Euphorie blankem Entsetzen.

Kann der Quarterback jemals wieder auflaufen? Können die Jets in dieser Saison überhaupt noch erfolgreich sein? Besteht die Möglichkeit, dass die New Yorker Rodgers noch irgendwie ersetzen? Und was ist mit Tom Brady? 5 Fragen zur katastrophalen Verletzung von Aaron Rodgers .

Immerhin: Trotz eines wechselhaften Auftritts des designierten Rodgers-Stellvertreters Zach Wilson gewinnen die New Yorker das Spiel gegen eines der mutmaßlichen besten Teams der Liga dank eines Punt-Return-Touchdowns durch Xavier Gipson in der Overtime mit 22:16.

Zunächst steht Rodgers wieder auf, schüttelt dann aber kurz ungläubig den Kopf und lässt sich auf den Boden fallen. Mit der Hilfe von zwei Betreuern wird er vom Platz gebracht. Kurz darauf fangen die Kameras ein, wie er mit einem Wagen in die Katakomben gefahren wird. In einer Wiederholung der Szene im US-Fernsehen, bei der das linke Bein des 39-Jährigen vergrößert wird, ist sogar zu erkennen, wie plötzlich der gesamte Unterschenkel des Superstars vibriert - sofort wächst die Sorge vor einer schweren Verletzung .

Der Plan ist ein Passing Play, alle Anspielstationen laufen sich frei. Die Bills schicken vier Mann auf die Jagd nach Rodgers. Die Offensive Line versucht sie aufzuhalten - so weit, so normal. Allerdings rutscht der erfahrene Left Tackle Duane Brown im Duell mit Buffalos Defensive End Leonard Floyd weg, sodass diesem auf dem Weg zu Rodgers nichts mehr im Weg steht. Der Quarterback versucht dem Sack zu entgehen, wird aber von Floyd gepackt und zu Boden gebracht.

Die lange Version zeigt die ganze Dramatik der Verletzung des Superstars: In seinem ersten Regular-Season-Spiel für New York tritt der viermalige MVP im Monday Night Game von Woche 1 gegen die Buffalo Bills an. Alle Augen der NFL-Welt sind auf die Partie gerichtet.

Die Kurzfassung lautet: In seinem ersten Spiel für die New York Jets reißt sich Aaron Rodgers die Achillessehne, was gleichbedeutend mit dem Saisonaus 2023 ist.

Gegen Buffalo machten die Verteidiger der Jets dem gegnerischen Spielmacher Josh Allen das Leben zur Hölle. Fünf Sacks, drei Interceptions, ein gewonnener Fumble und nur 16 zugelassene Punkte standen am Ende gegen eine der besten Offensiven der NFL zu Buche. Mit Hall und dem ehemaligen Minnesota Viking Dalvin Cook stehen zudem zwei exzellente Running Backs in New York unter Vertrag, die durchaus in der Lage sind das Team zu tragen.

In der Offseason kamen diverse erfahrene Spieler hinzu, die mit Rodgers als Anführer auf einen Super Bowl hofften. Die erste Lombardi Trophy seit den Tagen von Joe Namath scheint angesichts der Verletzung von Aaron Rodgers aber ausgeschlossen. Immerhin: Eine Playoff-Teilnahme und damit das Ende einer 13-jährigen Durststrecke bleibt trotz der schwierigen AFC in Reichweite. Schließlich kann allein die Defense auf praktisch jeder Position mit echten Top-Stars glänzen.

Das hängt von den Erwartungen ab, die man in das Team setzt. Auch wenn schwache Leistungen seitens der Quarterbacks die Jets zurückhielten, war der Kader schon in der vergangenen Spielzeit gut besetzt. Insbesondere die jungen Spieler, wie Cornerback Sauce Gardner, Running Back Breece Hall oder Wide Receiver Garrett Wilson überzeugten.

Nach seinem Trade von den Green Bay Packers einigte er sich mit seinem neuen Arbeitgeber auf eine Umstrukturierung seines Vertrages. Über 75 Millionen Dollar kann der Quarterback in den kommenden zwei Jahren noch verdienen. Keine Kleinigkeit, auch wenn er laut spotrac.com in seiner 19-jährigen Karriere bisher knapp 342,5 Millionen Dollar eingestrichen hat.

Fakt ist: Es gibt keinen Vergleichswert für einen Spieler, der sich in seinem Alter auf so hohem Niveau spielend so schwer verletzt, wie es bei Rodgers der Fall ist. Die Reha dürfte angesichts der Umstände nicht einfach werden. Dennoch: Ein klarer Grund für ein Comeback dürfte allein das Geld sein, das Rodgers bei den Jets noch verdienen kann.

Das ist - Stand jetzt - noch nicht abzusehen. Rodgers hat klar formuliert, dass er für mindestens zwei Jahre in New York spielen möchte. Ob er aber im fortgeschrittenen Football-Alter von 39 Jahren tatsächlich von einer so schweren Verletzung wie einem Achillessehnen-Riss zurückkommen kann, steht in den Sternen.

Der wahrscheinlich spannendste Name aus dem Bericht ist aber der von Colin Kaepernick . Der Bürgerrechtsaktivist hat seit 2016 kein Spiel in der NFL gemacht, war aber ein Pionier für die Running Quarterbacks und ist "erst" 35 Jahre alt. Mehrere Comeback-Versuche des Spielmachers scheiterten aus unterschiedlichen Gründen, trotzdem soll er sich immer noch fit halten. Würde er kommen, wäre das eine echte Sensation.

Neben Rush und Huntley könnte auch Bailey Zappe eine Option sein. Der 24-Jährige überzeugte 2022 in mehreren Einsätzen für die New England Patriots, scheint in dieser Saison aber nur dann eine Chance zu bekommen, wenn Mac Jones sich verletzt, der sich in Woche 1 deutlich verbessert zeigte. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass Bill Belichick seinen Plan B aufgibt, um seinem ehemaligen Arbeitgeber aus der Patsche zu helfen - zu viel ist zwischen beiden Parteien vorgefallen.

Etwa Cooper Rush, der in der vergangenen Spielzeit bei den Dallas Cowboys in mehreren Partien den etatmäßigen Starter Dak Prescott so gut vertrat, dass Forderungen laut wurden, ihn dauerhaft von Beginn an spielen zu lassen. Nachdem sich Dallas Quarterback-Hoffnung Trey Lance aus San Francisco für einen Viertrundenpick geschnappt hat, könnte Rush dort nicht mehr gebraucht werden.

Die Verpflichtung eines Top-Quarterbacks für die laufende Saison scheint für die Jets eher unwahrscheinlich. Auch wenn New York wegen der Rodgers-Verletzung nur seinen Zweit- statt seinen Erstrundenpick im kommenden Draft an die Green Bay Packers schicken muss, werden sie diesen kaum für eine Übergangslösung auf der Spielmacher-Position investieren - für mehr fehlt aber die Gehaltsspielraum. Auf dem Trade-Markt könnten für den richtigen Preis mehrere gute Backups zu haben sein.

© getty

Aaron Rodgers: Gibt es ein letztes Comeback von Tom Brady?

Zwar nennt ESPN seinen Namen nicht, doch den Spekulationen um ein letztes Hurra von Tom Brady bei den New York Jets tut das keinen Abbruch. Schon einmal hat der GOAT seinen Rücktritt erklärt, nur um einige Monate danach sein Comeback bekannt zu geben. Trotzdem scheint es äußerst unwahrscheinlich, dass der 45-Jährige erneut einen Rückzieher macht - ganz besonders für die New York Jets.

Erst am vergangenen Wochenende verkündete Robert Kraft, Eigentümer von Bradys langjährigem Team, den New England Patriots, dass der Quarterback ohne Wartezeit in die Hall of Fame des Klubs aufgenommen werde. Würde er jetzt zu New Englands Erzfeinden in New York wechseln, dürfte das seine Beziehung zu den Patriots ordentlich beschädigen. Etwas, das er angesichts der engen Verbindung zu Kraft und der Franchise kaum wollen kann.

Zudem bekräftigte Brady in der Offseason seinen Übergang in die Football-Rente immer wieder, wie zum Beispiel mit der Einsendung schriftlicher Unterlagen an die NFL, die sein Karriereende final bestätigten. Würde der 45-Jährige nun zum zweiten Mal den Rücktritt vom Rücktritt beschließen, dürfte er sich in diesem Punkt endgültig selbst zur Lachnummer machen, was ihm bewusst sein muss.

Ebenfalls ein Hindernis für einen Jets-Wechsel: Brady hat sich in der Offseason bei den Las Vegas Raiders eingekauft, die am 13. November gegen New York spielen. Es ist ein undenkbares Szenario, dass ein Eigentümer gegen seinen eigenen Klub aufläuft - fast so undenkbar, wie dass der 199. Pick zum besten Spieler der Geschichte aufsteigt.