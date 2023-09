NFL-Rekorde all-time: Die meisten Touchdowns, Yards und Sacks der Football-Geschichte

Die meisten Yards, Touchdowns, Sacks, Interceptions und Co.: SPOX zeigt die wichtigsten All-Time-Rekorde, also Karriere-Bestmarken (Stand: September 2023).

Die Nummer 12 hätte schon mit den sechs Super Bowls aus seiner Zeit bei den New England Patriots den Rekord gehalten - doch dann setzte er mit den Tampa Bay Buccaneers noch einen drauf. Bart Starr konnte fünf Titel gewinnen, drei Spieler waren viermal erfolgreich.

Gleich fünfmal wurde Manning als wertvollster Spieler der Regular Season ausgezeichnet (2003, 2004, 2008, 2009, 2013). In der Saison 2003 teilte er sich den Award dabei mit Steve McNair. Aaron Rodgers folgt mit vier MVP-Awards, vier Spieler wurden dreimal als bester Spieler geehrt.

© getty

NFL-Rekorde: Meiste Passing Yards*

Tom Brady - 89.214.

Der größte Quarterback der NFL-Historie lieferte sich über viele Jahre ein Duell mit Peyton Manning und Drew Brees um diesen Rekord. Am Ende gaben seine 23 Saisons in der Liga den Ausschlag, auch wenn er in Sachen Yards/Spiel mit 266,3 knapp hinter Manning (270,5) und Brees (280,0) liegt.

*Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich um Rekorde der Regular Season