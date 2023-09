NFL Single-Season-Rekorde: Die meisten Touchdowns, Yards und Sacks in einer Saison

Die NFL-Saison 2023 hat begonnen. 17 Spiele in der Regular Season haben die Superstars Zeit, um einen Playoff-Platz zu ergattern - und auf dem Weg dahin einige Rekorde zu brechen. SPOX zeigt die wichtigsten Single-Season-Rekorde der NFL-Historie.

Nicht vergessen: Erst seit 2021 besteht eine Regular Season aus 17 Saisonspielen. Von 1978 bis 2020 waren es 16, davor 14 Spiele (1961-1977).

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste Passing Yards Peyton Manning - 5.477. In Diensten der Broncos kam Manning in seiner letzten MVP-Saison (fünf insgesamt) 2013 auf diese Bestmarke - umgerechnet 342,3 Yards pro Partie. Er überbot dabei den bisherigen Rekord von Drew Brees um genau ein Yard.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste Touchdown-Pässe Peyton Manning - 55. Ebenfalls 2013 brach Manning auch Tom Bradys Rekordmarke von 50 Touchdowns aus dem Jahr 2007. Danach kam auch Patrick Mahomes in der Saison 2018 auf 50 TDs.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste Passversuche Tom Brady - 733. In seiner letzten NFL-Saison warf der erfolgreichste Quarterback der Geschichte so viele Pässe wie noch nie. Und das im Alter von 45 Jahren. Das sind über 43 Pässe pro Spiel. 490 Pässe kamen an, ebenfalls Rekord.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste Interceptions Peyton Manning - 28. Und noch ein Rekord des "Sheriff": In seiner Rookie-Saison bei den Indianapolis Colts landeten gleich 28 seiner Pässe beim Gegner.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste Rushing Attempts Larry Johnson - 416. Für die Kansas City Chiefs bekam Johnson in der Saison 2006 auf diese stolze Zahl an Laufversuchen. Er brachte es so auf 1.789 Yards und erreichte mit den Chiefs (9-7) die Playoffs.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste Touchdowns LaDainian Tomlinson - 31. Der Running Back legte 2006 die vielleicht beste Saison eines Running Backs überhaupt hin. Der spätere MVP kam auf 28 Rushing Touchdowns und fing drei weitere für die San Diego Chargers. 186 erzielte Punkte in einer Saison (sechs Punkte pro Touchdown) sind ebenfalls Rekord.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste Rushing Yards Eric Dickerson - 2.105. 1984 stellte Dickerson den Rekord für die Los Angeles Rams auf. Am nächsten war Adrian Peterson 2012 mit 2097 Yards.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste Receptions / gefangene Pässe Michael Thomas - 149. Bei den New Orleans Saints unterschrieb Thomas im Sommer 2019 einen Vertrag, der ihn zum damals bestbezahlten Receiver machte. Das rechtfertigte er mit 149 Catches für 1.725 Yards und neun Touchdowns. Am Saisonende gewann er den Award für den Offensive Player of the Year.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste Receiving Yards Calvin Johnson - 1.964. "Megatron" zementierte damals seinen Status als bester Wide Receiver der NFL und verpasste im Trikot der Detroit Lions nur haarscharf die magische Marke von 2.000 Receiving Yards. Als einziger Spieler der Super-Bowl-Ära brachte er es auf über 120 Receiving Yards pro Partie.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste Receiving Touchdowns Randy Moss - 23. In seiner ersten Saison bei den New England Patriots dominierte Moss an der Seite von Quarterback Tom Brady die Liga. Die Patriots blieben in der Regular Season unbesiegt und wurden erst im Super Bowl von den New York Giants gestoppt.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste All-purpose Yards Darren Sproles - 2.696. Unter diesem Begriff fasst man alle erzielten Yards zusammen (also Rushing und Receiving Yards, plus Return Yards aus Interceptions, Punts, Kickoffs und Fumble Returns). Running Back und Return-Spezialist Sproles glänzte in der Saison 2011 bei den New Orleans als Schweizer Taschenmesser. Im Schnitt kam er in jedem Spiel auf 168,5 Yards Raumgewinn.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste Field Goals David Akers - 44. Der Kicker der San Francisco 49ers durfte in der Saison 2011 gleich 52-mal zum Field Goal antreten und verwandelte 44 Versuche. Beides ist bis heute Rekord. Stark: Bei Field Goals mit mindestens 50 Yards Länge fanden sieben von neun ihr Ziel.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste Sacks Michael Strahan und T.J. Watt - 22,5. 2001 war der Mann mit der berühmten Zahnlücke für die New York Giants nicht zu halten. 2021 glich Watt für die Pittsburgh Steelers aus. Er hatte zwar 17 Saisonspiele zur Verfügung, kam aber nur 15-mal zum Einsatz.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste Sacks eines Quarterbacks David Carr - 76. Als erster Pick im Draft 2002 wurde Carr von den Houston Texans ausgewählt, einem Expansion Team. Deshalb war noch nicht viel Talent vorhanden - und Carr rannte um sein Leben. Fast fünfmal pro Partie kamen die gegnerischen Pass Rusher zu ihm durch.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste gefangene Interceptions Richard Lane - 14. Dick "Night Train" Lane schnappte sich in seiner Rookie-Saison für die Los Angeles Rams in den zwölf Saisonspielen gleich 14 gegnerische Pässe. Zwei davon wandelte er in Touchdowns um. Er hält außerdem den Rekord für den besten Spitznamen.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste Fumbles Kerry Collins und Daunte Culpepper - je 23. Quarterback Kerry Collins verlor für die New York Giants 2001 gleich 23-mal den Ball, die G-Men verpassten die Playoffs (7-9). Ein Jahr später wiederholte Culpepper bei den Minnesota Vikings das Kunststück.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste Punts Chad Stanley und Bob Parsons - je 114. Stanley durfte wie David Carr für das Expansion Team der Houston Texans ran, insofern überraschen seine 114 Punts nicht wirklich. Er stellte allerdings nur den Rekord von Bob Parsons aus dem Jahr 1981 an, damals für die Chicago Bears.

© getty NFL-Rekorde in einer Saison: Meiste Return-Touchdowns Devin Hester - 6. 2007 trug der Return-Spezialist im Jersey der Chicago Bears gleich sechs Returns zu Touchdowns zurück: Vier davon waren Punts, zweimal gelang es ihm beim Kickoff. Als Wide Receiver steuerte er zwei weitere Touchdowns bei.