Defensive Coordinator der Chicago Bears Alan Williams tritt "aus persönlichen und familiären Gründen" zurück

Alan Williams, der Defensive Coordinator der Chicago Bears, ist am Donnerstagabend von seinem Job zurückgetreten. Williams' Anwalt dementierte "falsche Gerüchte". Der Rücktritt sei aus "gesundheitlichen und familiären Problemen" geschehen.

Bereits beim Spiel der Chicago Bears gegen die Tampa Bay Buccaneers in Woche 2 fehlte den Bears der Defensive Coordinator "aus persönlichen Gründen", hieß es in einer Pressemeldung. Einige Tage nach der Partie folgte nun der offizielle Rücktritt von seinem Amt beim NFL-Team. "Ich trete einen Schritt zurück, um mich um meine Gesundheit und meine Familie zu kümmern", lies Williams in einem offiziellen Statement an die Medien verlauten.

"Ich habe mich über die Gelegenheit, mit den Chicago Bears, einer traditionsreichen NFL-Franchise mit einer reichen Geschichte, zusammenzuarbeiten, sehr gefreut. Die Familie McCaskey ist erstklassig und unübertroffen. Ich möchte auch Coach Matt Eberflus und General Manager Ryan Poles dafür danken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, nach Chicago zu kommen. Ich möchte auch Präsident Kevin Warren, den Trainern und Spielern danken, deren Beziehungen und Kameradschaft ich sehr schätze", führte Williams in seinem Statement fort.

Williams' Anwalt dementiert "falsche Gerüchte"

Eine detailliertere Begründung für diesen Rücktritt gab es nicht. Doch schon vor dem offiziellen Statement rankten sich Gerüchte um eine mögliche Hausdurchsuchung des FBI. Weitere Gerüchte, dass auch Halas Hall, das Hauptgeschäftsgebäude der Bears, vom FBI durchsucht worden sein soll, wurden bereits von den Chicago Bears dementiert.

Am späten Abend meldete sich Andrew M. Stroth, Sportanwalt von Alan Williams, bei ESPN und betonte erneut die von Williams veröffentlichten Rücktrittsgründe: "Angesichts der falschen Gerüchte und dessen, was in den sozialen Medien verbreitet wird, möchte ich nur klarstellen, dass Coach Williams einige gesundheitliche und familiäre Probleme hat, mit denen er zu kämpfen hat, und dass er dachte, es sei der richtige Zeitpunkt, einen Schritt zurückzutreten und sich mit diesen Problemen zu befassen."

Ob "falsche Gerüchte" sich auf die Durchsuchung des Bears-Headquarters, eine Hausdurchsuchung bei Williams oder nur auf Social-Media-Spekulationen zu möglichen Gründen für die Durchsuchung bezieht, bleibt dabei offen.

Eberflus übernimmt die Defense - Williams plant Comeback

Wie es für die Chicago Bears nun weitergehen wird, ist bereits klar. Zunächst wird Matt Eberflus, Head Coach der Bears, die Defense anführen. So lief es schon gegen die Buccaneers am vergangenen Wochenende. Der Cheftrainer ist ein defensiv orientierter Coach und arbeitete früher selbst als DC.

"Ich habe das insgesamt zwölf Jahre lang gemacht", erklärte Eberflus die Übernahme der Defensivaufgaben vor dem Buccaneers-Spiel. Dabei warf er in den Raum, dass es auch eine Möglichkeit wäre, die komplette Saison ohne neuen Defensive Coordinator zu spielen: "Ich denke, mit der Erfahrung, die wir in der Defense haben, ist das kein Problem."

Alan Williams plant seinem Statement zufolge, nach der Klärung seiner privaten Themen als Coach in die NFL zurückzukehren: "Ich schätze die NFL und alles, wofür sie steht, und nachdem ich mir etwas Zeit für meine Gesundheit genommen habe, plane ich, wieder als Trainer zurückzukommen."

Williams coachte seit 2022 die Defense der Bears und ist seit 2001 in verschiedenen Rollen als NFL-Coach tätig gewesen. Dabei gewann er unter anderem den Super Bowl XLI im Februar 2007 mit den Indianapolis Colts.