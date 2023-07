NFL - Minnesota Vikings: Mit 220 Sachen auf dem Freeway: Ärger für Rookie Jordan Addison

Wide Receiver sind in der NFL bekanntlich schnell unterwegs, Footballprofi Jordan Addison hat es abseits des Platzes allerdings völlig übertrieben. Der Rookie von den Minnesota Vikings war auf einem Freeway außerhalb von St. Paul mit 140 Meilen in der Stunde (gut 220 km/h) unterwegs, erlaubt waren an dieser Stelle nur 55.

Passfänger Addison (21), 23. Pick im diesjährigen Draft, wurde nicht festgenommen. Die Untersuchung ist im Gange. "Wir haben Kenntnis vom Verkehrsvorfall mit Jordan Addison und sammeln zusätzliche Informationen", teilten die Vikings mit.

Laut Polizeibericht fiel einem Beamten am Donnerstag kurz nach 03.00 Uhr in der Nacht auf der Interstate 94 ein Lamborghini Urus auf, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Addison wurde gestoppt und muss nun mit einer saftigen Strafe rechnen. In Minnesota kann Fahrern, die bei Geschwindigkeitsübertretungen mehr als 100 Meilen pro Stunde auf dem Tacho hatten, der Führerschein für mindestens sechs Monate entzogen werden. Für die Rookies der Vikings beginnt am Sonntag das Trainingslager.