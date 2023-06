NFL: Tom Brady stellt klar: "Ich werde nicht mehr spielen"

Tom Brady wird entgegen der jüngsten Gerüchte nicht mehr in der NFL spielen. Das erklärte der Superstar-Quarterback persönlich in einem Video-Interview mit Sports Illustrated,.

In den vergangenen Tagen waren Gerüchte aufgekommen, nach denen Tom Brady, der dabei ist, Anteile an den Las Vegas Raiders zu erwerben, womöglich auch für das Team spielen könnte. Hintergrund war die Enthüllung, dass Quarterback Jimmy Garoppolo unter Umständen aufgrund einer vorhandenen Fußverletzung letztlich doch nicht für Vegas spielen könnte.

Brady selbst bezog nun Stellung zu den Gerüchten und stellte klar: "Ich bin mir sicher, dass ich nicht mehr spielen werde."

Weiter sagte Brady: "Ich habe versucht, das klar zu sagen und ich habe das den Leuten gegenüber schon häufiger bekundet. Ich freue mich auf meinen Broadcaster-Job mit FOX im nächsten Jahr. Ich freue mich auf die Chance, die ich mit den Raiders haben werde - da läuft der Prozess gerade noch. Und ich freue mich auf die anderen Dinge in meinem professionellen und privaten Leben, einfach so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern zu verbringen und ihnen beim Aufwachsen zuzusehen, sie in den Dingen zu unterstützen, mit denen sie beschäftigt sind und das ist ein sehr wichtiger Job. Und ich nehme all dies sehr ernst."

Brady hatte seine Karriere nach Beendigung seines Vertrags bei den Tampa Bay Buccaneers nach der abgelaufenen Saison ein zweites Mal beendet, dieses Mal jedoch endgültig, wie er damals schon betont hatte.