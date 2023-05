NFL News: Entscheidung gefallen! Deutschland-Spiele steigen in Frankfurt - das sind die Gegner der New England Patriots und Kansas City Chiefs

Die Entscheidung ist gefallen! Die beiden Deutschland-Spiele in der NFL werden in Frankfurt ausgetragen. Das gab die größte Football-Liga der Welt am Mittwoch bekannt. Zudem ist nun klar, auf wen die New England Patriots und Kansas City Chiefs treffen werden.

Im Deutsche-Bank-Park treffen die Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes am 5. November um 15.30 Uhr auf die Miami Dolphins. Eine Woche später zur gleichen Zeit kommt es zum Duell zwischen den Patriots und den Indianapolis Colts.

"Die Begegnungen in Deutschland werden den Fans im November zwei ausgesprochen spannende Spiele bieten. Wir freuen uns, beide Spiele in Frankfurt auszutragen, einer Stadt mit langer NFL-Historie und einer großen NFL-Fangemeinde", wird Deutschland-Boss Alexander Steinforth zitiert.

Die NFL hatte 2022 ihre Deutschland-Premiere in München gefeiert. Dass es in diesem Jahr zwei Spiele in der Bundesrepublik geben wird, ist allerdings eine Ausnahme.

Das zweite Spiel auf deutschem Boden ist der Ersatz für das ausgefallene Spiel in Mexiko, weil dort das Estadio Azteca für die Fußball-WM 2026 umgebaut wird. Im kommenden Jahr findet wieder nur eine Partie in Deutschland statt.

Der Frankfurt-Doppelpack hat zur Folge, dass die Eintracht in der nächsten Bundesliga-Saison zwei Auswärtsspiele in Folge haben wird. Ursprünglich war geplant, dass die Spiele eine Woche später stattfinden. Da die Teams nicht ihre Bye Week nicht so spät haben wollten, wurde davon aber abgesehen. Der zweite Termin wäre in eine Länderspielpause gefallen.

NFL in London: Tottenham trägt zwei Partien aus

Darüber hinaus werden drei Spiele in London ausgetragen. Los geht's am 1. Oktober im Wembley-Stadion zwischen den Atalanta Falcons und Jacksonville Jaguars.

Sieben Tage später sind die Jaguars im Tottenham Hotspur Stadium gegen die Buffalo Bills erneut im Einsatz. Am 15. Oktober ist die Heimspielstätte der Spurs erneut Austragungsort, wenn die Baltimore Ravens auf die Tennessee Titans treffen.