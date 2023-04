NFL: Aaron Rodgers bedankt sich bei den Green Bay Packers: "Das ist nicht das Ende"

Nach seinem Wechsel zu den New York Jets hat sich Aaron Rodgers mit einem langen Post von den Green Bay Packers verabschiedet. "Das ist nicht das Ende für uns, ich werde Dich wiedersehen, Green Bay", schrieb der NFL-Profi bei Instagram, "Dir wird immer mein Herz gehören."

Der Quarterback hatte die Franchise 2011 zu ihrem vierten Super-Bowl-Gewinn geführt, nach 18 Jahren wechselt Rodgers zur neuen Saison in den Big Apple. Am Sonntag hatten sich Green Bay und die Jets auf den Transfer des viermaligen MVP geeinigt, am Mittwoch soll der 39-Jährige vorgestellt werden.

"Ich bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, meine Dankbarkeit gegenüber den Packers, unseren unglaublichen Fans, dem Bundesstaat Wisconsin, den Tausenden von Spielern, denen ich begegnet bin, den unglaublichen Männern und Frauen, die für die Organisation arbeiten, vollständig auszudrücken", so Rodgers. Sein Herz und seine Seele seien "gefüllt mit Liebe" durch die "Zeit in Grün und Gold".

Zum Text stellte Rodgers zehn Fotos aus seiner Zeit beim Klub, auch eines vom Draft 2005, als ihn die Packers an Position 24 geholt hatten. Vielen Mitstreitern dankte der Routinier persönlich. Die Fans hätten "jeden Gang aus dem Tunnel zu etwas Besonderem gemacht, jedes Heimspiel magisch. Es war mir eine Ehre, Euer QB zu sein."