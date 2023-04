NFL: Cam Newton nennt Quarterbacks, hinter denen er als Backup spielen würde

Cam Newton hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und eine Liste der Quarterbacks in der NFL präsentiert, hinter denen er bereit wäre, als Backup zu fungieren. Besonders ein prominenter Name fehlt dabei.

Cam Newton (wird im Mai 34 Jahre alt) spielte zuletzt in der Saison 2021 kurzzeitig für die Carolina Panthers, nachdem er in der Saison 2020 noch Starter bei den New England Patriots war. Seither ist er Free Agent, hielt vor kurzem ein öffentliches Workout ab, wartet jedoch auf Angebote.

Seither kursiert das Zitat, dass er nicht schlechter als 32 aktuelle Quarterbacks in der NFL sei. Eine Behauptung, die er nun auf seinem YouTube-Kanal näher erläuterte. Dabei räumte Newton aber auch ein, durchaus auch bereit zu sein, als Backup zu fungieren - aber nur für bestimmte Quarterbacks.

Ganz oben auf seiner Liste steht der kontroverse QB Deshaun Watson von den Cleveland Browns. "Er war in meinem 7-on-7-All-Star-Team und ich bewundere die Person, den Sportler, der er ist. Er durchlebte viel Trubel, aber ich glaube, dass dies nun hinter ihm liegt."

Cam Newton: Quarterbacks, für die er Backup wäre

Weitere Namen auf der Liste:

Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Justin Fields (Chicago Bears)

Tua Tagovailoa (Miami Dolphins)

Malik Willis (Tennessee Titans)

Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)

Aaron Rodgers (bald New York Jets)

Josh Allen (Buffalo Bills)

Sam Howell (Washington Commanders)

Zudem sei Jackson auch bereit, hinter den drei kommenden Rookies CJ Stroud, Bryce Young und Anthony Richardson als Ersatzmann und Mentor zu fungieren.

Überraschend nicht auf die Liste geschafft hat es derweil der nun zweifache MVP und Super-Bowl-Sieger Patrick Mahomes von den Chiefs. Man könnte also vermuten, dass sich Newton somit für besser als Mahomes hält.