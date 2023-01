College Football Recap: Georgia Bulldogs vs. TCU Horned Frogs 65:7 - Totale Dominanz! Georgia erneut National Champion

Die Georgia Bulldogs haben ihren Titel verteidigt und sich mit einer überragenden Vorstellung gegen TCU erneut zum nationalen Meister im College Football gekrönt. Senior-Quarterback Stetson Bennett beendete seine College-Karriere mit einem Rekord, während die Defense nahezu fehlerlos agierte.

Georgia vs. TCU: Auf einen Blick

Quarterback Stetson Bennett krönte seine beeindruckende College-Karriere mit seinem zweiten nationalen Meistertitel in Serie und war insgesamt an 6 Touchdowns beteiligt - Einstellung des Rekords für National Championship Games der Neuzeit.

Georgia schlug TCU gewissermaßen mit den eigenen Waffen: Man stellte sich so schnell zum Snap auf und begann den Spielzug in Windeseile, dass die sonst so umtriebige und verwirrende Defense der Horned Frogs gar keine Zeit bekam, Verwirrung zu stiften. Stattdessen wurde sie immer wieder auf dem falschen Fuß erwischt und war kaum mal richtig formiert, ehe der Spielzug begann.

Defensiv dominierte Georgia besonders an der Front, erstickte das Run Game im Keim und machte Quarterback Max Duggan komplett wirkungslos mit multiplen Fronten und immer wieder freien Rushern. TCU hatte auf nichts eine Antwort.

Georgia vs. TCU: Die Analyse

Sinnbildlich fing es im vierten Viertel in Los Angeles an zu regnen. Und jener kam unter der eigensinnigen Dachkonstruktion des SoFi Stadiums, Heimat der Rams und Chargers, nur dort durch, wo Fans von TCU saßen. Besser hätte man die Vorstellung an diesem Abend nicht umschreiben können.

Als TCU-Quarterback Max Duggan (152 YDS, 2 INT) den Ball über 2 Yards zum Touchdown zum zwischenzeitlichen 10:7 getragen hatte, keimte kurz mal Hoffnung auf unter den Anhängern der Horned Frogs. Doch dieses Gefühl verabschiedete sich zügig wieder.

Schon im Gegenzug feuerte QB Stetson Bennett einen 37-Yard-Touchdown-Pass auf einen weit offenen Ladd McConkey, der von einem gravierenden Missverständnis in der Secondary TCUs profitierte. 17:7 Georgia. Und das war lediglich das Ende des ersten Viertels.

Im zweiten Viertel zog Georgia dann schnell davon. Bennett selbst fand nochmal die Endzone. ehe er noch Touchdown-Pässe auf Adonai Mitchell und Kendall Milton warf.

Georgia war so dermaßen überlegen, dass man aus drei Turnovern vor der Pause insgesamt 17 Punkte machte. Duggan warf bis zur Pause zwei Interceptions und TCU-Receiver Derius Davis verlor im zweiten TCU-Drive des Spiels bereits einen Fumble.

Nach dem Break ließen es die Bulldogs dann gemächlicher angehen, blieben jedoch weiter gefährlich, während TCU kaum eine Antwort fand.

Durch diesen Erfolg haben die Bulldogs ihre vierte nationale Meisterschaft gewonnen, für Georgia ist es der vierte Titel und der zweite nacheinander. Head Coach Kirby Smart ist zudem der erste Coach, der zweimal in Serie die nationale Meisterschaft gewonnen hat.

College Football Playoff: National Championship Game 2022

Georgia Bulldogs (14-0, #1) - TCU (13-2, #3)

Georgia vs. TCU - die wichtigsten Statistiken

Bennett eröffnete das Spiel mit einem 21-Yard-Touchdown-Lauf für Georgia. Das war der zweitlängste TD-Run eines Quarterbacks im National Championship Game in der College-Football- und BCS-Ära seit 1998. Einen längeren Run schaffte nur Jalen Hurts nach der Saison 2016, als er für einen 30-Yard-TD lief.

Bennett ist mit seinen 2 Rushing Touchdowns auch erst der dritte QB, dem mehrere Rushing Touchdowns in einem National Championship Game gelungen sind. Seine Vorgänger: Vince Young und Craig Krenzel.

Georgias 17 Punkte nach einem Viertel sind die meisten in der Geschichte des National Championship Game. Und die 31-Punkte-Pausenführung ist sogar die zweithöchste in solchen Spielen - nur Miami hatte im Rose Bowl 2002 eine höhere Pausenführung gegen Nebraska (34:0).

Bennett war an 6 Touchdowns beteiligt. Er stellte damit den Rekord aus dem Championship Game 2020 ein, den Joe Burrow seinerzeit für LSU aufgestellt hatte.

65 Punkte sind die meisten, die jemals ein Team in einem National Championship Game der BCS- oder CFP-Ära erzielt hat. Und es sind zugleich die meisten, die ein Team jeweils gegen einen AP-Top-5-Gegner erzielt hat.

Der Star des Spiels: Stetson Bennett (Quarterback, Georgia)

Es wird der Sache nicht ganz gerecht, hier nur Bennett (18/25, 304 YDS, 4 TD / 39 RUSH YDS, 2 TD), den Senior-Quarterback Georgias in seinem letzten Spiel für die Bulldogs, herauszustellen. Doch er stellte die Weichen schnell auf Sieg mit seinem frühen 21-Yard-Touchdown-Run und hielt danach den Fuß auf dem Gas. Derweil überzeugte auch die grandiose Defense auf ganzer Linie. TCU hatte kein Mittel gegen die Front oder die Secondary, in der Safety Javon Bullard gleich zwei Interceptions fing.

© getty Stetson Bennett beendete seine College-Karriere mit 6 Touchdowns und seinem zweiten nationalen Titel.

Der Flop des Spiels: TCU

Ebenso würde es der Sache nicht gerecht werden, hier einzelne Individuen auf Seiten der Horned Frogs herauszuheben. Insofern nenne ich hier einfach TCU als Ganzes. Dieser Big-12-Championship-Teilnehmer war in allen Belangen unterlegen und war schlicht überfordert mit dem, was Georgia in allen Belangen gemacht hat. Offensiv kam man mit der athletischen Überlegenheit Georgias nicht zurecht, defensiv ging es zudem zu schnell. Am Ende muss man sich fragen, ob nicht doch ein anderes Team eher ins Final Four gehört hätte - trotz Halbfinalsieg über Michigan.

Analyse: Georgia vs. TCU - die Taktiktafel