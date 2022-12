NFL: Kyler Murray fällt mit Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus

Quarterback Kyler Murray von den Arizona Cardinals fällt für den Rest der Saison in der National Football League (NFL) aus. Wie sein Team am Dienstag mitteilte, habe sich bei Murray bei einer MRT-Untersuchung ein Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie bestätigt.

Murray wird rund ein halbes Jahr aussetzen müssen, bei gutem Heilungsverlauf könnte er in der Saisonvorbereitung wieder einsteigen.

Der 25 Jahre alte Spielmacher war in der Partie gegen die New England Patriots (13:27) beim ersten Angriff ohne gegnerische Einwirkung zu Boden gegangen und danach in die Katakomben abtransportiert worden.

Murray war gerade erst nach einer Oberschenkelverletzung zurückgekehrt. Unter Ersatz-Quarterback Colt McCoy kassierten die Cardinals die dritte Pleite in Folge, mit nur vier Siegen aus 13 Spielen hat die Franchise aus Glendale keine realistischen Chancen auf die Play-offs.

Murray, First-Pick im Draft 2019, spielt seine vierte Saison in der NFL.