NFL-Trade-Tracker am Deadline Day: Wide Receiver und Tight End - die NFC North rüstet auf!

Der Dienstag nach dem Spieltag der achten Woche ist bereits seit 2012 der Deadline-Day für Spieler-Trades innerhalb der NFL. Um 21 Uhr deutscher Zeit schließt das Transferfenster - dann geht nichts mehr. SPOX begleitet für euch alle Wechsel vor der Trade-Deadline.

Die Trades am Deadline Day im Überblick

Chase Claypool, Pittsburgh Steelers -> Chicago Bears

T. J. Hockenson, Detroit Lions -> Minnesota Vikings

Roquan Smith, Chicago Bears -> Baltimore Ravens

TRADE: Chase Claypool von den Pittsburgh Steelers zu den Chicago Bears

Die NFC North rüstet auf! Nach den Vikings sichern sich auch die Chicago Bears einen neuen Passempfänger. Laut ESPN traden sie für Wide Receiver Chase Claypool von den Pittsburgh Steelers. Als Kompenstation bekommen die Steelers einen Zweitrundenpick 2023 von den Bears. Genauer soll es sich um den Draft Pick handeln, den Chicago erst in der Nacht von den Baltimore Ravens für Roquan Smith erhalten haben.



2019 gaben die Steelers ebenfalls einen Zweitrundenpick aus, um Claypool im NFL Draft auszuwählen. An 49. Stelle holte man den Receiver von Notre Dame. In den 2,5 NFL-Saisons kam Claypool in 39 von 40 möglichen Regular-Season-Spielen zum Einsatz und sammelte dabei 153 Catches für 2044 Yards und 12 Touchdowns. In der aktuellen Saison steht der neue Chicago Bear erst bei 311 Yards und einem Touchdown. In Chicago soll es nun offenbar erfolgreicher weitergehen.

TRADE: T. J. Hockenson von den Detroit Lions zu den Minnesota Vikings

Die Minnesota Vikings haben sich am Trade-Deadline-Day wohl einen neuen Tight End gesichert. Laut den NFL-Insidern Ian Rapoport und Tom Pelisserio sichern sie sich T. J. Hockenson von den Detroit Lions. Um diesen Trade innerhalb der Division möglich zu machen, wechseln gleich vier Draft-Picks den Besitzer.

Detroit bekommt im Tausch einen Zweitrundenpick für den kommenden Draft 2023 sowie den Viertrundenpick aus dem Draft 2024. Minnesota nimmt natürlich Hockenson mit, bekommt zusätzlich aber auch einen Viertrundenpick 2023. Möglicherweise kommt noch ein Viertrundenpick aus dem 2024er Draft hinzu, der ist jedoch an (bisher unbekannte) Bedingungen geknüpft, die bis dahin eintreten müssen.

T. J. Hockenson galt im NFL Draft 2019 als eines der größten Tight-End-Talente seiner Generation und wurde von den Detroit Lions deshalb an achter Stelle ausgewählt. In seiner bisherigen Karriere spielte er in 42 Spielen, fing dabei 186 Pässe für 2068 Yards und 15 Touchdowns. Hockenson gilt zudem als extrem guter Blocker, was ihn insgesamt zu einem sehr kompletten Tight End macht. Bei den Vikings wird er sich vor allem mit Irv Smith Jr. um Spielzeit duellieren, der 2019 erst an 50. Stelle gedraftet wurde. Vorerst wird es das Duell jedoch nicht geben, da Smith noch acht bis zehn Wochen verletzt ausfälklt, wie NFL-Insider Adam Schefter berichtet.

TRADE: Roquan Smith von den Chicago Bears zu den Baltimore Ravens

Bereits in der vergangenen Nacht haben die Baltimore Ravens zugeschlagen und ihre Defense verstärkt. Linebacker Roquan Smith wechselt per Trade von den Chicago Bears nach Maryland, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten.

Im Tausch bekommen die Bears Linebacker A. J. Klein von den Ravens als Ersatz. Außerdem erhalten sie einen Zweit- und einen Fünftrundenpick für den kommenden Draft 2023. Um den Trade möglich zu machen, übernimmt Chicago zudem einen Teil von Smith' Cap-Hit. Wie viel das ist und was es sonst noch zu wissen gibt, lest ihr hier.

NFL Trades am Deadline-Day: Die letzten Jahre

Auch in den letzten Jahren gab es spektakuläre Spielerwechsel am letzten Tag vor Transferschluss in der NFL. Ob es Von Miller auf dem Weg zu den Los Angeles Rams war oder Leonard Williams, der in einem spektakulären und nie da gewesenen New York-internen Trade von den Jets zu den Giants wechselte.