NFL in München, Seattle Seahawks: Quarterback Geno Smith - die faszinierendste Story des Jahres

Quarterback Geno Smith spielt in dieser Saison für die Seattle Seahawks groß auf, nachdem er für mehrere Jahre gewissermaßen in der Versenkung verschwunden war. Doch wie kam es zu dieser Auferstehung?

Es ist die wohl faszinierendste Story in dieser Spielzeit und damit auch mit Blick auf das erste Regular-Season-Spiel der NFL in Deutschland, in dem am Sonntag die Tampa Bay Buccaneers auf die Seattle Seahawks (So., 15.30 Uhr live auf DAZN) treffen. Quarterback Geno Smith spielt bei den Seattle Seahawks die mit Abstand beste Saison seiner Karriere. Und das, nachdem er seit 2014 bei den New York Jets kein Vollzeit-Starter mehr in der NFL war. Doch wie ist das möglich und war das abzusehen?

"Es gibt hier kein Geheimnis. Ihm wird nicht irgendwann der Sprit ausgehen oder so", sagte Seahawks-Head-Coach Pete Carroll vor kurzem. "Er weiß genau, was er tut und er zeigt das jede Woche, Wurf für Wurf."

Doch auch Carroll räumt ein: "Was für eine aufregende Geschichte für den Burschen. Er ist immer dran geblieben, obwohl es hart war, und nun kann er es genießen."

Smith war Zweitrundenpick der Jets im Draft 2013 und wurde direkt zum Starter des Teams. Zu früh, wie sich schnell herausstellte. Man kann rückblickend betrachtet sogar sagen, er wurde damals verheizt. Smith warf 21 Interceptions als Rookie und minimierte seine Fehlerquote im zweiten Jahr, in dem er noch 13 Spiele startete, nur geringfügig.

Anschließend blieb ihm nur noch die Rolle des Backups. Erst bei Gang Green, dann ein Jahr bei den Giants und den Chargers, ehe es ihn 2020 zu den Seahawks verschlug, wo er teilweise nur die Nummer 3 war. Kein Vergleich mehr zu den Anfangszeiten, die zwar nur bedingt erfolgreich waren, aber immerhin Smith als Starter sahen.

© getty Geno Smith ist die Comeback-Story des Jahres.

Seattle Seahawks - Geno Smith: Wichtige Lehrjahre auf der Bank

Missen möchte der heute 32-Jährige diese Jahre, die für ihn Lehrjahre waren, aber auch nicht. Auf einer Pressekonferenz sagte er zu Beginn der Saison: "Ich verstehe schon, dass es eine ziemliche Lücke gab. Aber ich habe nie mein Vertrauen in meine Fähigkeiten oder die Dinge, die ich auf dem Feld tun kann, verloren. Ich bin im Laufe der Zeit gewachsen, einfach, weil ich mit Leuten wie Eli Manning, Philip Rivers und Russell Wilson zusammen war. Alle drei sind Hall-of-Fame-Quarterbacks meiner Meinung nach. Und einfach dadurch, dass ich mit ihnen in einem Raum sein und einfach Football lernen durfte, war ich in der Lage, jede Menge Wissen anzuhäufen."

Und jenes Wissen findet nun wöchentlich seine Anwendung. Smith führt eine der effizientesten Offenses der NFL an, egal welche Metriken man hier zu Rate zieht. Und er selbst legt ein Level an den Tag, das aktuell nur wenige toppen. Smith führt etwa die Liga mit einer Passquote von 73,1 Prozent an, zudem hat er die höchste Completion Percentage over Expectation (CPOE) der Liga, bringt also deutlich mehr Pässe an als statistisch von ihm erwartet wird.

Smith spielt es sauber aus der Pocket raus, hat die Ruhe und die Übersicht, die es braucht, um den Ball zum offenen Receiver zu bringen. Man kann sogar argumentieren, dass Smiths Spiel dazu beigetragen hat, dass die Seahawks in puncto Game-Script in der Zukunft angekommen sind. Gehörten sie in den vergangenen Jahren noch zu den Teams, die in frühen Downs in neutralen Situationen noch eher gelaufen sind, sind sie nun eines der Teams, die hier am häufigsten passen.

Ihre Pass Rate in solchen Situationen liegt in diesem Jahr bislang bei 59,4 Prozent - das ist Rang 6 der NFL und eine deutliche Steigerung zum Vorjahr, als sie noch in nur 48,3 Prozent der Early-Down-Snaps gepasst haben (24.).

Geno Smith hat also nicht nur sich selbst auf ein neues Level gehoben, sondern auch sein Team. Aber wie genau ist das gelungen? Ja, er hat sich einiges abgeschaut von Quarterbacks, die die letzten 15 bis 20 Jahre mitgeprägt haben.

Seattle Seahawks - Geno Smith: Das ist anders als früher

Einen ebenso wichtigen Aspekt beschrieb Smith selbst: "Der Unterschied zu früher ist, dass mein Hauptaugenmerk nun darauf liegt, den Ball zu sichern. Sicherzustellen, dass ich den Ball beschütze. Früher bei den Jets hatte ich mal gute und mal weniger gute Spiele. Es war sehr inkonstant. Nun habe ich es geschafft, ein wenig mehr Konstanz in meinem Spiel zu finden, im Laufe meiner Karriere stärker zu werden."

Die Ballsicherung ist in jedem Fall besser geworden. Hatte er in seiner Jets-Zeit noch insgesamt eine Interception-Quote von 4,2 Prozent, liegt sie in diesem Jahr nur noch bei 1,4 Prozent.

Ein weiterer Aspekt, der ihm bei diesem Turnaround half, war im Übrigen eine gewisse Ruhe, die er sich im Lauf der Jahre angeeignet hat: "Ich bin jetzt in meinen 30ern. Ich habe sehr viel Football gesehen. Ich weiß, was ich da sehe. Ich bin jetzt der alte Hase."

Und als geläuterter alter Hase ist sich Smith auch im Klaren darüber, welche Bedeutung das Spiel in München für die Liga, aber auch für die Seahawks hat. "In Deutschland zu spielen bedeutet sehr viel für die internationalen Fans und auch für uns Spieler", sagte Smith. "Es ist wirklich wichtig, dass wir die Liebe verbreiten und mehr Fans gewinnen. Das Spiel wächst und wir wollen helfen, es wachsen zu lassen. Ich habe schon viele Nachrichten von den deutschen 12s erhalten und das war ziemlich überraschend. Die 12s sind überall."

Als Smith damals von West Virginia in die NFL kam, wurde er relativ hoch gehandelt, zumal er eine imposante, wenn auch triviale Offense der Mountaineers anführte. In seinem Senior-Jahr warf er für 4205 Yards und 42 Touchdowns bei nur 6 Interceptions. Besonders beeindruckend war der Sieg über Baylor 2012, als Smith für 656 Yards (34/51) und 8 Touchdowns warf. Spätestens da war klar, was schon damals in ihm steckte.

Es dauerte nur eine ganze Weile, bis sich dieses Potenzial auch auf die NFL übertrug.

Seattle Seahawks - Geno Smith: Statistiken als Starter