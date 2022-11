NFL: Star-Pass-Rusher Von Miller von den Buffalo Bills verletzt sich gegen die Detroit Lions

Pass Rusher Von Miller hat sich beim Thanksgiving-Spiel der Buffalo Bills gegen die Detroit Lions am Knie verletzt. Der Bills-Star musste zunächst auf dem Feld behandelt und nach weiteren Untersuchungen mit dem Cart in die Umkleidekabine gefahren werden. Er wurde schnell als Ausfall für das restliche Spiel vermeldet.

Die Verletzung passierte bei einem Red-Zone-Trip der Lions beim Spielstand von 14:7 für Buffalo. Beim ersten Versuch an der 16-Yards-Linie machte sich Miller nach innen auf den Weg zu Quarterback Jared Goff. Im Rücken der Offensive Line kam er durch, doch Lions-Center Frank Ragnow stolperte in seinem Duell rückwärts und fiel Miller in die Beine.

Besonders bitter für die Bills: Mit Gregory Rousseau und A.J. Epenesa fehlten ihnen schon zwei andere Pass Rusher im Spiel gegen Detroit - beide mit einer Knöchelverletzung. Somit blieben Buffalo in Boogie Basham und Shaq Lawson nur noch zwei gesunde nominelle Defensive Ends zur Verfügung auf einer Position, auf der normalerweise viel rotiert wird.

Von Miller spielte bisher erneut eine herausragende Saison. Mit acht Sacks und zehn Tackles für Raumverlust in den ersten zehn Spielen sorgte er für eine Menge Probleme im Backfield seiner Gegner.