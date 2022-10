NFL - Voting: Die SPOX-Spieler der Woche - Woche 5

Wieder ist eine Woche in der NFL Geschichte und schon ist es wieder an der Zeit, die Spieler der Woche zu wählen. In Woche 5 stehen unter anderem Taysom Hill, Stephon Gilmore und Jack Jones zur Wahl.

Gleich mehrere Spieler leisteten Außergewöhnliches in Woche 5 auf der offensiven Seite des Balls. Da wäre etwa Saints-Allzweckwaffe Taysom Hill, der insgeamt für 4 Total Touchdowns verantwortlich war. Oder Saquon Barkley, der das London-Game gegen die Packers übernahm und sein Team mit über 100 Scrimmage Yards und einem Touchdown zum Sieg trug.

Josh Allen wiederum fackelte ein Feuerwerk gegen die Steelers ab und warf für 424 Yards und 4 Touchdowns. Zudem glänzten auch die Running Backs Austin Ekeler und Nick Chubb - sogar im selben Spiel. Am Montag trumpfte schließlich Travis Kelce mit 4 Touchdowns gegen die Raiders auf.

Defensiv hatte derweil der einstige Defensive Player of the Year, Stephon Gilmore, sehr großen Anteil am OT-Sieg der Colts in Denver. Bradley Chubb wiederum kam im selben Spiel auf 2,5 Sacks, die meisten in der Woche. Safety-Kollege Caden Sterns fing 2 Picks und DeForest Buckner kam ebenfalls auf 2 Sacks und einen Tackle for Loss für die Colts.

Bei den Rookies fing Patriots-Cornerback Jack Jones in der zweiten Woche nacheinander eine Interception und zeigte generell gute Form in Coverage. Dameon Pierce legte einen monströsen Touchdown-Run hin und ist schon jetzt der Favorit auf den Offensive Rookie of the Year.

Breece Hall glänzte beim zweiten überraschenden Sieg der Jets mit fast 200 Scrimmage Yards und einem Touchdown. Zudem hatten die zwei Top-5-Picks Derek Stingley und Sauce Gardner jeweils eine Interception.

