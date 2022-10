NFL London Games: Spiele, Ansetzungen, Teams, Übertragung im TV und Livestream

Die NFL London Games sind im vollem Gange! Schon in Week 5 trafen in der britischen Hauptstadt die ersten NFL-Teams aufeinander. Und auch in den kommenden Wochen stehen in London einige Spiele auf dem Programm. Alle Informationen zu den NFL London Games und wo Ihr diese live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Auch in dieser NFL-Saison finde einige Spiele außerhalb der USA statt. Neben einem NFL-Duell in Mexiko und der Premieren-Begegnung in München hat sich London schon seit einigen Jahren als Übersee-Spielort in der NFL etabliert.

NFL London Games: Spiele, Ansetzungen, Teams

In der aktuellen NFL-Saison werden gleich drei Begegnungen in London ausgetragen. Das erste NFL London Game bestritten die Minnesota Vikings und die New Orleans Saints in Week 5 am 2. Oktober. In einer knappen Begegnung hatte das Team rund um Quarterback Kirk Cousins das bessere Ende für sich.

Das zweite NFL London Game folgt direkt am nächsten Spieltag. In Week 6 kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen den New York Giants und den Green Bay Packers. Am 9. Oktober beginnt das Duell um 15.30 Uhr deutscher Zeit. Als Austragungsort dient erneut, wie schon in Week 5, das Tottenham Hotspur Stadium. Bei diesem Duell zwischen den Giants und den Packers kommt es zu einem Novum: Seit 2007 trägt die NFL Spiele in London aus, noch nie trafen dabei jedoch zwei Teams mit einer positiven Bilanz aufeinander. Mit der Begegnung zwischen den New York Giants (3:1) und den Green Bay Packers (3:1) in Week 6 wird sich das ändern.

© getty Russell Wilson trifft am 30. Oktober im Wembley Stadium mit den Denver Broncos auf die Jacksonville Jaguars.

Das letzte NFL London Game in dieser Saison werden am 30. Oktober die Denver Broncos und die Jacksonville Jaguars austragen. Die Partie absolvieren die Teams in Week 8 ab 14.30 Uhr im Wembley Stadium. Bis dahin hat das Broncos-Team um das neuformierte Duo Headcoach Nathaniel Hackett und Quarterback Russell Wilson noch Zeit, um besser in die Spur zu finden. Dass die Denver Broncos in dieser Saison noch Verbesserungsbedarf haben, zeigte die Niederlage in Week 6 gegen die Indianapolis Colts deutlich. Einfach wird die Begegnung gegen die Jacksonville Jaguars nicht. Trevor Lawrence, der aktuell sein zweites NFL-Jahr absolviert, zeigt sich von Woche zu Woche verbessert. Neu-Trainer Doug Pedersen hat aus dem Team eine schwer zu schlagende Truppe geformt.

NFL London Games: Spiele, Ansetzungen, Teams - Die Begegnungen im Überblick

Termin Begegnung Spielort Ergebnis 02.10., 15.30 Uhr Minnesota Vikings vs. New Orleans Saints Tottenham Hotspur Stadium 28:25 09.10., 15.30 Uhr New York Giants vs. Green Bay Packers Tottenham Hotspur Stadium -:- 30.10., 14.30 Uhr Denver Broncos vs. Jacksonville Jaguars Wembley Stadium -:-

NFL London Games: Übertragung im TV und Livestream

Gleich zwei TV-Sender zeigen in dieser Saison die NFL London Games live und in voller Länge im TV und Livestream. Im Free-TV seht Ihr die Spiele auf ProSieben. Für die Übertragung im Pay-TV zeigt sich DAZN zuständig.

NFL London Games: Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV seht Ihr die Begegnung zwischen den New York Giants und den Green Bay Packers sowie das Duell zwischen den Denver Broncos und den Jacksonville Jaguars live und vollumfänglich auf ProSieben. Der TV-Sender zeigt in dieser Saison ausgewählte NFL-Partien live.

Am 9. Oktober beginnt ProSieben seine Übertragung der Partie pünktlich zu Spielbeginn um 15.30 Uhr. Am 30. Oktober zeigt der Privatsender ab 14.30 Uhr die Übertragung des NFL London Games in Week 8.

NFL London Games: Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

ProSieben bietet Euch auch die Möglichkeit, die NFL London Games im Livestream zu verfolgen. Die kostenlosen Livestreams der Übertragungen findet Ihr in der ran-App oder auf ran.de. Alternativ könnt Ihr auf den Livestream von ProSieben auch über JOYN zugreifen.

DAZN überträgt die NFL London Games in Week 6 und 8 ebenfalls live und vollumfänglich im Livestream. Neben der NFL ENDZN und der NFL RedZone, zeigt DAZN nämlich ausgewählte Spiele live und in voller Länge im Livestream. Die beiden Duelle am 09. und 30. Oktober zeigt DAZN jeweils ab Spielbeginn um 15.30 Uhr und 14.30 Uhr.

Ihr benötigt ein Abo bei DAZN, um auf die Livestreams des Senders zugreifen zu können. Ein DAZN-Abo kostet im Monat 29,99 Euro. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auch ein Jahres-Abo buchen, welches mit 274,99 Euro zur Buche schlägt. Neben der NFL zeigt DAZN auch die NBA, Tennis, Boxen, die Champions League, die Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division und noch viele weitere Sporthighlights.

NFL London Games: Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

