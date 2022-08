NFL Preseason - Week 1 Previews: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 1

Endlich geht es wieder los! Die Preseason der NFL geht in ihre erste Woche und wir stimmen Euch darauf ein. Zum Auftakt treten die New England Patriots mit ihrer neuen Offense gegen die New York Giants an, die Baltimore Ravens empfangen die Tennessee Titans. Der Rest der Liga steigt dann ab Freitag ein.

NFL: Preseason Week 1 Previews

New England Patriots (0-0) - New York Giants (0-0) (Fr., 1 Uhr)

Mit Spannung wird erwartet, wie sich denn die neue Offense der Patriots präsentieren wird, mit Matt Patricia als neuem Play-Caller. Spannend wird aber auch, welchen Eindruck Rookie-Speedster Tyquan Thornton hinterlassen wird, der zuletzt im Training auch mal First-Team-Snaps sah. Was die Quarterbacks angeht, wird Mac Jones wie nahezu alle anderen Starter gar nicht spielen. Die Hauptspielzeit dürfte an Brian Hoyer und Rookie Bailey Zappe gehen, der sein Debüt feiern wird.

Vermutlich wird Daniel Jones für die Giants starten, schon deshalb, weil er nach längerer Pause Spielpraxis braucht. Aber auch, um gegen eine eher triviale Defense Selbstvertrauen zu tanken. In den Fokus rücken aber auch die Alternativen auf der Wide-Receiver-Position. Hier ist noch vieles offen hinter Kenny Golladay und Rookie Wan'Dale Robinson. Zudem wird Rookie-Tackle Evan Neal ebenso erstmals NFL-Luft schnuppern wie Draft-Pick Kayvon Thibodeaux in der Defense.

© getty Brian Hoyer wird wohl für die Patriots in Woche 1 der Preseason starten.

Baltimore Ravens (0-0) - Tennessee Titans (0-0) (Fr., 1.30 Uhr)

Die Ravens werden auf Quarterback Lamar Jackson verzichten, sodass allen voran Backup Tyler Huntley an seine Leistungen zum Ende der Vorsaison anknüpfen könnte. Ebenfalls nicht dabei ist Mark Andrews, sodass wir viel von den Rookie-Tight-Ends Isaiah Likely und Charlie Kolar sehen werden, die sich mit Nick Boyle um die Plätze hinter Andrews bewerben. Defensiv wiederum stellt sich die Frage, wie sich das Gesamtkonstrukt im ersten Jahr ohne Don Martindale präsentieren wird.

Bei den Titans freuen wir uns derweil auf den ersten Blick auf Quarterback Malik Willis und Wide Receiver Treylon Burks. Beide dürften in diesem Spiel zum Einsatz kommen und erstmals NFL-Luft schnuppern. Besonders für Willis wird es spannend, schließlich kämpft er um den Backup-Spot hinter Ryan Tannehill gegen Logan Woodside, der ebenfalls Action sehen wird. Zudem beginnt nun auch auf dem Platz das Rennen um den Right-Tackle-Spot zwischen Dillon Radunz und Rookie Nocholas Petit-Frere.

Detroit Lions (0-0) - Atlanta Falcons (0-0) (Sa., 0 Uhr)

Bei den Lions ist davon auszugehen, dass die Starter ungefähr ein Viertel spielen. Insofern können wir uns auf das Debüt von Erstrundenpick Aidan Hutchinson freuen, der dieser Defense neues Leben einhauchen soll. Offensiv wiederum müssen wir auf Speedster Jameson Williams warten, der noch auf der Non-Football Injury List steht. Amon-Ra St. Brown hingegen sollte spielen.

Die Falcons wiederum dürften ihren beiden Starter-Kandidaten auf Quarterback, Marcus Mariota und Rookie Desmond Ridder, ordentlich Einsatzzeit geben. Dieses Rennen ist noch offen, sodass beide die Gelegenheit bekommen werden, sich gegen einen echten Gegner zu beweisen. Mit Spannung wird derweil der erste Auftritt von Rookie-Wide-Receiver Drake London erwartet. Defensiv wiederum sollte man vor allem auf den Pass Rush achten, denn hier herrscht immer noch Nachholbedarf. Womöglich sehen wir schon die ersten guten Eindrucke der Rookies Arnold Ebiketie und DeAngelos Malone.

Jacksonville Jaguars (0-1) - Cleveland Browns (0-0) (Sa., 1 Uhr)

Alle Augen sind in Florida auf die Offense gerichtet. Wie Head Coach Doug Pederson ankündigte, werden sowohl Quarterback Trevor Lawrence als auch Running Back Travis Etienne ein paar Angriffsserien spielen. Beide saßen im Hall of Fame Game am vergangenen Donnerstag gegen die Raiders (11:27) noch draußen. Speziell für Etienne wird es wichtig, einen guten Start hinzulegen, nachdem er seine Rookie-Saison verletzungsbedingt komplett verpasst hatte. Defensiv erwarten wir mehr Snaps von Top-Pick Travon Walker, der mit einem Sack debütierte.

Die große Frage bei den Browns wiederum ist, ob die NFL Quarterback Deshaun Watson spielen lässt. Gerüchten zufolge könnte der unabhängige Berufungsrichter Peter C. Harvey noch am Freitag seine Entscheidung zum Watson-Urteil bekannt geben. Es wird erwartet, dass die auf sechs Spiele anberaumte Sperre noch einmal drastisch erhöht wird und auch die Preseason einschließen könnte. Passiert das nicht, gibt Watson sein Browns-Debüt, was sicherlich kontrovers beäugt werden würde.

Cincinnati Bengals (0-0) - Arizona Cardinals (0-0) (Sa., 1.30 Uhr)

Es wird die Premiere für "Paycor Stadium", dem neuen Namen des Paul Brown Stadiums. Nicht dabei sein wird jedoch Quarterback Joe Burrow, der sich von seiner Blinddarm-Operation erholt. Insofern stellt sich generell die Frage, wie viel Einsatzzeit die Starter in der Offense bekommen werden. Der neue Right Tackle La'el Collins etwa wurde erst unter der Woche von der PUP List aktiviert und wird wohl noch nicht mitwirken. Defensiv wiederum darf man sich auf Debüts zweier Rookies freuen - Cornerback Cam Taylor-Britt und Safety Dax Hill sollten einige Snaps sehen.

Die Cardinals werden voraussichtlich ohne Kyler Murray antreten, der kürzlich erst an Covid erkrankt war. Für ihn wird somit Colt McCoy das Spiel beginnen. Achten solle man daher auf die Neuen im Team. Offensiv können wir ausgedehnte Spielzeit von Tight End Trey McBride erwarten, der so etwas wie eine Kopie von Zach Ertz ist. Zudem könnte erstmals Wide Receiver Marquise Brown für die Cardinals auflaufen. Er wird zum Saisonstart den gesperrten DeAndre Hopkins ersetzen müssen.

Philadelphia Eagles (0-0) - New York Jets (0-0) (Sa., 1.30 Uhr)

Welchen Spieler wollen wir vor allem sehen in diesem Spiel? Natürlich Freak-Tackle Jordan Davis, der uns einen ersten Blick in die Zukunft der Eagles-Defensive-Line geben wird. Da wir in der Preseason keine allzu ausgereiften Schemes sehen werden, kommt es vor allem auf individuelle Klasse an - und hier sollte der Rookie gleich glänzen. Offensiv wiederum werden wir ebenfalls die Zukunft sehen, denn nach einer Ellenbogenoperation wird Center Jason Kelce zunächst fehlen. Rookie Cam Jurgens darf also ran und wird auf lange Sicht wohl als Starter übernehmen.

Die Jets wiederum haben eine ganze Reihe von interessanten Namen, die wir womöglich schon in Week 1 der Preseason bewundern können. Allen voran ist Cornerback Sauce Gardner zu nennen, dessen Debüt eine Show werden könnte. Offensiv dürfte Running Back Breece Hall seine ersten Snaps bekommen. Und aufgrund der Knieverletzung von Mekhi Becton müssen wir auch auf Right Tackle achten. Hier hat neben Conor McDermott nun auch Rookie Max Mitchell eine Chance, schon früh ausgedehnte Spielzeit zu ergattern.

San Francisco 49ers (0-0) - Green Bay Packers (0-0) (Sa., 2.30 Uhr)

Selbstredend steht die Offense der 49ers im Mittelpunkt. Nicht nur wird QB Trey Lance seine Reise als vollwertiger Starter beginnen, er wird dies auch hinter einer veränderten Offensive Line tun. Allen voran muss Center Alex Mack (Karriereende) ersetzt werden - hier sollte Jake Brendel die Nase vorn haben -, auch Right Guard Spencer Burford (Viertrundenpick) übernimmt für den abgewanderten Laken Tomlinson. Und das wiederum hat auch Einfluss auf das Running-Back-Rennen dahinter. Speziell der letztjährige Rookie Trey Sermon und der aktuelle Drittrundenpick Tyrion Davis-Price dürften gegen Green Bay ausgiebig Einsatzzeit erhalten.

Für Green Bay startet Jordan Love als QB und beginnt seine Mission, sich für eine langfristige Zukunft in der NFL zu empfehlen - sei es in Green Bay oder anderswo. Genauso spannend wird jedoch die Rolle von Rookie-Receiver Romeo Doubs, der im Camp bislang stark aufspielte und um einen Starter-Platz kämpft. Defensiv richtet sich die Aufmerksamkeit derweil auf einen weiteren Rookie, Defensive Lineman Devonte Wyatt, dessen Platz in der Startformation noch alles andere als sicher ist.

Washington Commanders (0-0) - Carolina Panthers (0-0) (Sa., 19 Uhr)