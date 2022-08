NFL - UFC-Präsident Dana White: Tom Brady wäre 2020 beinahe bei Las Vegas Raiders gelandet

Glaubt man UFC-Präsident Dana White, dann wäre Quarterback Tom Brady mit seiner Hilfe 2020 bei den Las Vegas Raiders gelandet.

White enthüllte die Geschichte im Rahmen der alternativen UFC-278-Übertragung von ESPN und ESPN+, "UFC with the Gronks" mit Ex-Tight-End Rob Gronkowski am Samstag,

White berichtete auf Wunsch von Gronk vom damaligen Geschehen: "Ich habe damals daran gearbeitet, einen Deal für Brady und Gronk einzufädeln, um die beiden zu den Raiders zu holen. Es war beinahe beschlossene Sache. Doch in letzter Minute hat Jon Gruden den Deal abgeblasen und gesagt, dass er Brady nicht wollte und alle spielten verrückt, Mann. Es war verrückt."

White fuhr fort: "Brady hat sogar schon nach Häusern geschaut. Es war damals noch nicht spruchreif, doch Gronk wäre auch gekommen. Las Vegas hätte also Brady und Gronk in dem Jahr gehabt, in dem die Bucs den Super Bowl gewonnen haben. Doch Gruden hat den Deal abgeblasen."

White deutete an, dass "an dieser Geschichte noch so viel hinter den Kulissen dran war", wollte dann aber doch nicht weiter aus dem Nähkästchen plaudern.

Während Brady seinerzeit erstmals in seiner Karriere nach 20 Jahren in New England Free Agent war und letztlich bei den Tampa Bay Buccaneers unterschrieb, stand Gronkowski trotz seines damaligen Ruhestands noch immer bei den Patriots unter Vertrag. Er wurde dann im April 2020 nach Tampa Bay getradet und folgte seinem QB nach Florida.

© getty Tom Brady hätte 2020 wohl beinahe bei den Raiders unterschrieben.

Rob Gronkowski: "Froh, dass wir nach Tampa gegangen sind"

Gronkowski selbst gab zu: "Ich bin froh, dass es nichts geworden ist. So wie es gelaufen ist, war es eine runde Sache. Ich bin froh, dass wir nach Tampa gegangen sind. Ich liebe es dort."

Eine Reaktion von Bradys Team um Agent Don Yee blieb bislang aus, Brady selbst ist derzeit abwesend vom Camp der Buccaneers, die selbst noch nicht wissen, wann ihr QB zurückkehrt. Unbestätigten Gerüchten zufolge ist er womöglich Kandidat in der FOX-Sendung "The Masked Singer", soll aber zum Saisonstart wieder da sein.