NFL: Buffalo Bills entlassen Punter Matt Araiza nach Vorwurf der Gruppenvergewaltigung

Die Buffalo Bills haben Rookie-Punter Matt Araiza entlassen. Zuvor wurde eine Zivilklage gegen ihn und zwei ehemalige Kommilitonen von San Diego State wegen des Vorwurfs einer Gruppenvergewaltigung eingereicht.

Der Klage zufolge sollen Araiza und zwei Teamkollegen eine Minderjährige im vergangenen Oktober vergewaltigt haben, zudem wurde ihnen Freiheitsberaubung und geschlechtsspezifische Gewalt vorgeworfen.

"Dies ist größer als Football", sagte Bills-General-Manager Brandon Beane am Samstagabend. "Wir nehmen uns nun zurück und lassen Matt diese Situation regeln. Das ist aus unserer Sicht das Wichtigste."

Zuvor hatte Araiza schon beim Training und beim Preseason-Spiel der Bills gegen die Panthers gefehlt. Er reiste zwar mit dem Teamflugzeug zurück nach Buffalo, sprach jedoch seit Bekanntwerden der Klage nicht mehr öffentlich.

"Wir haben angesichts der ernsten Anschuldigungen nicht die Mittel, alle Fakten zusammenzusuchen", sagte Beane. "Es gibt mehrere Versionen, was passiert ist und Sean McDermott ist ein Footballcoach, ich bin ein GM. Wir haben nicht den Zugriff auf alles und es ist wichtiger als Football. Also wollen wir, dass Matt sich darauf konzentriert."

Araiza gab ein schriftliches Statement während des Spiels am Freitag ab: "Die Fakten des Vorfalls sind nicht so, wie sie in der Klage und in der Presse dargestellt werden. Ich freue mich darauf, die Sache schnell richtig zu stellen."

Buffalo Bills: Nicht möglich, alle Informationen zu Araiza zu bekommen

Beane bestätigte derweil, dass Bills-Anwältin Kathryn D'Angelo im Juli mit dem Anwalt der Klägerin, Dan Gilleon, gesprochen habe. Jedoch war es den Bills seither im Austausch mit der Liga nicht möglich, alle Informationen zu bekommen. "Wir versuchen einfach das Beste, um rücksichtsvoll zu sein und keine Vorverurteilung zu machen."

Am Donnerstag noch hieß es in einem Teamstatement, die Bills hätten eine "gründliche Untersuchung der Sache" vorgenommen. Beane räumte nun jedoch ein, dass man besser von einer "fortlaufenden" Untersuchung hätte sprechen sollen, schließlich sei selbige noch nicht abgeschlossen.

© getty Matt Araiza wurde von den Buffalo Bills am Samstag entlassen.

Da der Vorfall vor Araizas NFL-Karriere geschah, hat die Liga keine Handhabe gegen den Spieler im Rahmen der Personal Conduct Policy. Ob es zu einer strafrechtlichen Anklage kommt, ist derweil noch unklar.

Araiza, der als "Punt God" gefeiert wurde, war ein Sechstrundenpick der Bills im diesjährigen Draft und hatte den internen Konkurrenzkampf mit Matt Haack gewonnen, der kürzlich erst entlassen wurde. gut möglich, dass jener nun seinen Job zurückbekommt. Im Spiel gegen die Panthers am Freitag hatte notgedrungen Backup-Quarterback Matt Barkley den Punter gegeben.