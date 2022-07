Kyler Murray erhält bei den Arizona Cardinals neuen Fünfjahresvertrag

Wie Adam Schefter von ESPN berichtet, erhält Kyler Murray von den Arizona Cardinals einen Vertrag über fünf Jahre. Der 24-jährige Quarterback streicht dabei eine Summe von 230,5 Millionen US-Dollar ein.

160 Millionen US-Dollar sind Murray in seinem Kontrakt bis 2028 garantiert. Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 46,1 Millionen US-Dollar wird er der zweithöchstbezahlte Quarterback der NFL nach Aaron Rodgers sein.

Der Heisman-Trophy-Gewinner von 2018 war der erste Pick im NFL-Draft 2019 aus Oklahoma und ist seit seiner Ankunft in der Liga Starter der Cards. Nach der Saison 2019 wurde Murray als Offensive Rookie of the Year ausgezeichnet.

Murray, der zweimal zum Pro Bowler gewählt wurde, hat in drei Spielzeiten 46 Spiele bestritten und dabei 11.480 Yards, 70 Touchdowns und 34 Interceptions erzielt.

Murray unterzeichnete einen Vertrag mit den Oakland Athletics, der ihm einen Bonus von 4,66 Millionen Dollar einbrachte, nachdem er bei der MLB-Amateurwahl 2018 als neunter Spieler ausgewählt worden war. Als Infielder wollte Murray nach der Saison 2018 seine Baseball-Karriere bei den A's beginnen, entschied sich aber stattdessen für den NFL-Draft.

Die A's behalten weiterhin Murrays Rechte, sollte er sich entscheiden, wieder Baseball zu spielen.