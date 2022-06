Endlich ist es soweit! Die NFL kommt nach Deutschland! Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers treffen auf die Seattle Seahawks in der Münchner Allianz Arena. Wann der Vorverkauf für Karten des NFL-Spiels in Deutschland beginnt, erfahrt Ihr hier auf SPOX.

Die NFL kommt zum ersten Mal nach Deutschland. Das wurde Anfang Mai von NFL-Commissioner Roger Goodell verkündet. Am 13. November 2022 wird das Spiel stattfinden. Die Super-Bowl-Champions von 2003 und 2021, die Tampa Bay Buccaneers, treffen auf den Super-Bowl-Champion von 2014, die Seattle Seahawks.

Die Tampa Bay Buccaneers gelten als Favorit im Match. In der vergangenen Saison beendete die Mannschaft aus Florida die Regular Season mit 13 Siegen und vier Niederlagen. In den Playoffs flog man dann aber gegen den späteren Champion LA Rams raus. Trotz zwischenzeitlicher Verkündung des Karriereendes wird auch GOAT Tom Brady in München aller Voraussicht nach mit dabei sein.

Ihm gegenüber stehen die Seattle Seahawks. Die Mannschaft aus dem Bundesstaat Washington hat eine durchwachsene Saison hinter sich. Mit einer Bilanz von 7-10 landete man auf dem letzten Platz der NFC West und verpasste die Playoffs. Zudem gab man jetzt nun Star-Quarterback Russell Wilson an die Denver Broncos ab. Es wird spannend, wie das Team darauf reagieren wird.

© getty Tom Brady kommt mit den Tampa Bay Buccaneers nach Deutschland und spielt gegen die Seattle Seahawks.

Tampa Bay Buccaneers vs. Seattle Seahawks, Tickets: Wann beginnt der Vorverkauf für Karten des NFL-Spiels in Deutschland?

Bereits morgen, den 14. Juni, um 10 Uhr beginnt der Vorverkauf der ersten Eintrittskarten. Sogenannte Premium Pakete gehen dann in den Vorkauf. Dementsprechend sind auch die Preise üppig. Rund 449 Euro muss man mindestens auf den Tisch legen, um eines dieser Pakete zu erwerben.

Die weiteren Einzeltickets werden erst ab Dienstag, den 19. Juli, verkauft. Startzeit ist ebenfalls um 10 Uhr. Preislich bewegt man sich dann zwischen 75 und 155 Euro. Maximal sechs Karten pro Person dürfen dann bestellt werden. Dauerkarten wird es nicht geben. Das gab die NFL auf ihrer Website bekannt.

Wer an eine Karte kommen möchte, wird auch Glück brauchen. Im Frühjahr haben bereits 400.000 Fans ihr Interesse an Karten bekundet. Bei einer Kapazität von 75.000 Personen in der Münchner Allianz Arena wird es also nicht leicht werden, ins Stadion zu kommen.

Hier könnt Ihr auch für den Vorverkauf registrieren und Euer Glück versuchen.

Tampa Bay Buccaneers vs. Seattle Seahawks, Tickets: Wann beginnt der Vorverkauf für Karten des NFL-Spiels in Deutschland? - Alle Infos zum Spiel

Begegnung: Tampa Bay Buccaneers - Seattle Seahawks

Tampa Bay Buccaneers - Seattle Seahawks Wettbewerb: NFL Regular Season

NFL Regular Season Spieltag: 10

10 Datum: Sonntag, 13. November 2022

Sonntag, 13. November 2022 Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Austragungsort: Allianz Arena, München

Tampa Bay Buccaneers: Saisonvorbereitung Spiele

Heimteam Auswärtsteam Spieltag Tampa Bay Buccaneers Miami Dolphins Sonntag, 14. August Tennessee Titans Tampa Bay Buccaneers Sonntag, 21. August Indianapolis Colts Tampa Bay Buccaneers Sonntag, 28. August

Seattle Seahawks: Saisonvorbereitung Spiele