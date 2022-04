Beim NFL Draft 2022 steht Tag zwei an. SPOX klärt Euch darüber auf, wie Ihr heute im Free-TV, Livestream und Liveticker nichts Wichtiges verpasst.

Tag 2 des NFL-Drafts live sehen - jetzt Abo bei DAZN abschließen

Nach dem Ende der Saison 2020/21 wirft in der NFL eine neue Spielzeit allmählich ihre Schatten voraus. Ehe es losgeht, steht wie üblich aber erst einmal der Draft auf dem Programm.

Begonnen hat dieser in der letzten Nacht, in der Nacht vom heutigen Freitag, den 29. April auf den morgigen Samstag, den 30. April ist demzufolge Tag zwei mit den Runden zwei und drei. Schluss ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag mitteleuropäischer Zeit und Schauplatz das Allegiant Stadium in Las Vegas.

Wie funktioniert der Draft? Die schlechtesten Teams der Vorsaison haben bei ihrer Auswahl im Zuge der Zusammenstellung der Kader für das neue Spieljahr Vorrang und dürfen die verheißungsvollsten Talente verpflichten. Das bedeutet im Umkehrschluss also, dass die erfolgreichsten Mannschaften des Vorjahres erst zum Schluss picken.

SPOX liefert nun alle relevanten Informationen darüber, wie Ihr den NFL Draft heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker miterleben könnt.

© getty Der Draft 2022 findet in Las Vegas statt.

NFL Draft 2022, Übertragung: Tag 2 heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Um von Tag zwei des NFL Drafts mit eigenen Augen nichts zu verpassen, gibt es in Deutschland nicht nur eine Möglichkeit - eine gute Nachricht also für jeden Interessierten.

NFL Draft 2022, Übertragung: Tag 2 heute live im Free-TV und Livestream

Einerseits bekommt Ihr den Draft heute live im TV zu sehen - und das sogar im frei empfangbaren Fernsehen. Der Übertragung nimmt sich nämlich erneut ProSieben MAXX an, los geht es um 1 Uhr nachts, also in der Nacht vom heutigen Freitag auf den morgigen Samstag.

NFL Draft 2022, Übertragung: Tag 2 heute im Livestream

Das TV-Programm von ProSiebenMaxx wird auch online als Livestream bei ran.de angeboten, zudem gibt es dann mit DAZN noch eine weitere Chance, mit von der Partie zu sein. Der Streamingdienst nimmt sich der Ausstrahlung ebenfalls an und startet genauso um 1 Uhr.

Hierbei handelt es sich bekanntlich um ein kostenpflichtiges Angebot. DAZN kostet im Monatsabo 29,99 Euro und im Jahresabo 274,99 Euro. Das Jahresabo kann man auch in Raten abbezahlen, dann werden pro Monat 24,99 Euro fällig.

Geboten bekommt Ihr bei dem Streamingdienst noch weitaus mehr als die NFL. Aus den USA zum Beispiel noch die NBA, darüber hinaus dann jede Menge Fußball mit der Bundesliga, der Champions League, der Primera Division, der Serie A oder der Ligue 1. Auch dabei: Wintersport, Motorsport, Tennis, Boxen u.v.m.

NFL Draft 2022, Übertragung: Tag 2 heute im Liveticker

Falls jemand weder im TV noch im Livestream einschalten kann, dem bietet sich dennoch die Möglichkeit, den Draft live zu verfolgen. Wir bei SPOX bieten nämlich auch zu Tag zwei einen Liveticker an und halten Euch so stets up-to-date. Haltet auf der Homepage einfach zu gegebener Zeit Ausschau.

NFL Draft 2022, Übertragung: Tag 2 heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan im Überblick