Vikings holen Super-Bowl-Champion Kevin O'Connell als neuen Head Coach

Die Minnesota Vikings haben Kevin O'Connell von Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams als neuen Head Coach verpflichtet. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. "Wir sind überglücklich", sagte Vikings-Mit-Eigentümer Mark Wilf. "Er ist ein starker Anführer, ein innovativer Trainer und ein exzellenter Kommunikator."

Und Mark Wilf weiter: "Kevin hat das Spiel auf allen Ebenen gespielt, was ihm eine einzigartige Verbindung mit den Spielern eingebracht hat. Er ist in der ganzen Liga hoch angesehen." Am Donnerstag (Ortszeit) soll O'Connell bei den Vikings offiziell vorgestellt werden.

O'Connell, 36, wird der zweitjüngste aktuelle NFL-Cheftrainer nach seinem ehemaligen Chef Sean McVay, der noch mal acht Monate jünger ist.

Minnesota durfte die Verpflichtung von O'Connell nicht bekanntgeben, solange die Rams noch in der Postseason spielten. Ihre Saison endete bekanntlich mit dem Triumph im Super Bowl LVI über die Cincinnati Bengals.

O'Connell war einer von vier Kandidaten, die ein zweites Vorstellungsgespräch bei den Vikings erhielten. Unter anderen war auch sein Kollege Raheem Morris, seines Zeichens Defensive Coordinator der Rams, in der Verlosung gewesen.

O'Connell: Problemlöser in allen Bereichen

"Als ich während des Interview-Prozesses Zeit mit Kevin verbrachte, wurde sofort klar, dass er ein großartiger Partner beim Aufbau dieses Football-Teams für den langfristigen Erfolg sein wird", sagte Minnesotas General Manager Kwesi Adofo-Mensah in dem Statement. "Er versteht, was entscheidend ist, um ein Team auf absolutem Topniveau zu führen, und er hat die Fähigkeit, Komplexes zu vereinfachen, was uns bei der Problemlösung in allen Bereichen helfen wird. Er ist ein durch und durch positiver Mensch, der dazu beitragen wird, ein energiegeladenes internes Umfeld zu schaffen".

Es wird erwartet, dass O'Connell den Rams-Tight-Ends-Coach und Passing-Game-Coordinator Wes Phillips als Offensive Coordinator oder Passing-Game-Coordinator mit nach Minnesota nehmen wird. Das berichtet ESPNs Adam Schefter.

Rams-Running-Backs-Coach Thomas Brown wird sich laut Schefter ebenfalls bei den Vikings für den Job des Offensive Coordinators bewerben. Die Vikings haben auch ihren Defensive Coordinator für O'Connells Stab schon an Bord. Laut ESPN schlossen sie letzte Woche einen Vertrag mit Ed Donatell ab.

O'Connell folgt in Minnesota auf Mike Zimmer, der im vergangenen Monat nach acht Spielzeiten in Minnesota gefeuert worden war. Die Vikings hatten zuletzt zweimal in Folge die Play-offs verpasst. Für O'Connell ist es die erste Station als Cheftrainer.