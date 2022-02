NFL: Tom Brady produziert Hollywood-Film

Tom Brady wild Filmemacher. Der kürzlich zurückgetretene NFL-Quarterback wird einen Film produzieren und darin sich selbst spielen.

Der frühere Quarterback der New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers wird den Film "80 for Brady" schon in diesem Frühjahr produzieren und darin mitwirken. Das berichtet The Hollywood Reporter.

Es handelt sich um einen Comedy-Film, in dem es - nach einer wahren Begebenheit - darum geht, dass vier ältere Frauen große Fans der Patriots sind und einen Roadtrip zum Super Bowl LI in Houston machen. Im wahren Leben gewann New England das Spiel gegen die Atlanta Falcons 34:28, nachdem die Falcons bereits 28:3 geführt hatten.

Die Hauptdarstellerinnen im Film werden die Hollywood-Granden Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno und Sally Field sein.

Produziert wird das Projekt von Bradys im März 2020 gegründeter Produktionsfirma 199 Productions zusammen mit Paramount Pictures und Endeavor Content. Wann der Film veröffentlicht wird, ist noch offen.

Tom Brady: Bekannt aus mehreren Filmen

Es wird indes nicht Bradys erster Filmauftritt sein. Zuvor hatte er bereits Cameos unter anderem in den Comedys "Ted 2" und "Entourage", wo er jeweils eine abstrakte Version von sich selbst gespielt hat.

Zudem hatte er einen viel diskutierten Gastauftritt in der Pilotfolge der Netflix-Serie "Living with yourself" mit Superstar Paul Rudd, wo suggeriert wurde, dass Brady einer von zahlreichen genetisch verbesserten Klons sei.