NFL - Kreuzbandriss bei Odell Beckham Jr.: So sieht die Zukunft des Star-Receivers aus

Odell Beckham Jr. hat sich beim Sieg seiner Los Angeles Rams bei Super Bowl LVI allem Anschein nach das Kreuzband im linken Knie gerissen. Das bestätigte eine Quelle dem NFL-Insider Ian Rapoport. Es ist nicht die erste schwere Verletzung des 29-Jährigen - dessen Zukunft nun völlig unklar ist.

Zunächst hatte Albert Breer von Sports Illustrated darüber berichtet, dass die Rams einen Kreuzbandriss bei OBJ befürchten. Er hatte sich im Spiel gegen die Cincinnati Bengals (23:20) kurz vor der Pause bei einem versuchten Catch das Knie ohne Fremdeinwirkung vertreten und war danach zu Boden gegangen. Nach einer Behandlungspause wurde er schließlich vom Feld gebracht, er feierte den Titel schließlich an der Seitenlinie mit und konnte dabei die Tränen nicht zurückhalten.

"Danke für eure Liebe und Unterstützung", schrieb er kurz nach dem Spiel auf Twitter. "Gott passt schon auf mich auf, er hatte schon immer einen Plan. Er hat aus mir einen World Champion gemacht! Ich bin so dankbar!"

Für Beckham Junior ist es nicht die erste schwere Verletzung am linken Knie: Im Oktober 2020 hatte er sich im Jersey der Cleveland Browns das Kreuzband gerissen, was das vorzeitige Saisonende bedeutete. In der abgelaufenen Saison absolvierte OBJ sechs Spiele für die Browns (kein Touchdown), bevor er am 8. November entlassen wurde.

Drei Tage später unterschrieb er einen Vertrag bis Saisonende bei den Rams, wo er sich wider Erwarten zum Leistungsträger aufschwang und das Passing Game von Quarterback Matthew Stafford verstärkte: In acht Einsätzen in der Regular Season erzielte er fünf Touchdowns, in vier Playoff-Spielen kam er auf insgesamt 316 Yards und zwei Scores.

Im Super Bowl gegen die Bengals gelang Beckham Jr. der erste Touchdown der Partie, vor seiner Verletzung stand er bei zwei Catches für insgesamt 52 Yards. Ohne ihn tat sich das Passing Game der Rams in der zweiten Hälfte deutlich schwerer, obwohl es am Ende zum Sieg reichte.

Getröstet wurde OBJ in der Halbzeitpause von Teamkollege Robert Woods: Der Wide Receiver hatte sich seinerseits im November das Kreuzband gerissen. "Ich habe ein bisschen Zeit mit ihm in der Kabine verbracht und ihn einfach nur gehalten", verriet Woods. "Es ist hart für ihn, er hat in seiner Karriere schon viel mitgemacht." Beckham Jr. sei aber ein Kämpfer: "Er wird noch stärker zurückkommen, hoffentlich bei uns."

Super-Bowl-Bilder: The Rock, Hip-Hop-Legenden und ein weinender OBJ © getty 1/31 Die Los Angeles Rams haben den Super Bowl gewonnen! In einem Herzschlagfinale setzten sie sich gegen die Cincinnati Bengals durch. Mit dabei: Eine fette Halftime-Show, LeBron und Kanye - und Odell Beckham Junior als tragische Figur. Die besten Bilder! © getty 2/31 Was für eine Ansicht: Das SoFi Stadium, der fünf Milliarden Dollar teure Football-Tempel in Los Angeles, war zum ersten Mal Austragungsort eines Super Bowls. Ein richtiges Schmuckstück! © getty 3/31 Natürlich war auch NFL-Commissioner Roger Goodell vor Ort. Genau wie jede Menge Stars und Sternchen wie zum Beispiel ... © getty 4/31 ... Justin Bieber ... © getty 5/31 ... oder auch LeBron James. © getty 6/31 Kanye West hatte Tochter North mitgebracht - und Wide Receiver Antonio Brown (r.), der sich vor den Playoffs so spektakulär von den Tampa Bay Buccaneers "getrennt" hatte. © getty 7/31 Die Nationalhymne performte Country-Sängerin Mickey Guyton. Einen standesgemäßen Flyover von ein paar Kampfjets gab es natürlich auch. Das Stadion ist zwar überdacht, aber zum Glück handelt es sich größtenteils um Glas. © getty 8/31 Die Spieler waren schon auf dem Feld, da gab sich Dwayne "The Rock" Johnson noch kurz die Ehre und schwor alle Beteiligten auf eine spektakuläre Show ein: "FINALLY .... IT IS TIME FOR THE SUPER BOWL!" © getty 9/31 Endlich konnte gespielt werden: Das erste Ausrufezeichen setzte ausgerechnet Odell Beckham Junior für die Rams mit einem tollen Touchdown-Catch. © getty 10/31 Aber auch Bengals-Rookie-Receiver Ja'Marr Chase legte gut los und ließ Jalen Ramsey bei einem einhändigen Catch ganz alt aussehen. Für Ramsey, den vielleicht besten Corner der Liga, sollte es später noch schlimmer kommen. © getty 11/31 Fleißig wurde auf dem Super-Bowl-Logo herumgetrampelt. © getty 12/31 Touchdown Cooper Kupp! Die Rams führten 13:3 und hatten alles im Griff, aber das sollte nicht so bleiben ... © getty 13/31 Dieser Bengals-Fan wusste da noch nicht, dass eine spektakuläre Aufholjagd folgen sollte. © getty 14/31 Trick Play! Ein Touchdown-Pass von Running Back Joe Mixon brachte die Bengals zurück ins Spiel. So stand es zur Pause nur 13:10 für die Rams. © getty 15/31 Ganz bitter für die Rams: Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte verletzte sich OBJ ohne Fremdeinwirkung am linken Knie - das Spiel war für ihn beendet. © getty 16/31 Dann war es endlich Zeit für Halftime-Show: In Windeseile wurde eine riesige Kulisse für die Rap-Giganten Snoop Doog, Dr. Dre, Eminem und Kendrick Lamar aufgefahren. Auch Mary J. Blige war als weibliche Unterstützung dabei. © getty 17/31 Dr. Dre und Snoop Dogg haben mittlerweile die 50 geknackt, trotzdem brachten sie das Stadion zum Kochen. "Still DRE" und "California Love" waren natürlich dabei. © getty 18/31 Eminem gab seinen Monster-Hit "Lose Yourself" zum Besten. © getty 19/31 Überraschung: Auch Rapper 50 Cent hing plötzlich von der Decke - auch wenn das Tank Top deutlich mehr spannte als früher ... © getty 20/31 Und hier noch einmal die alternde Star-Riege gemeinsam auf der Bühne. Auf jeden Fall eine der besten Halftime-Shows der letzten Jahre! © getty 21/31 Es ging weiter - und direkt rund! Tee Higgins von den Bengals fing beim ersten Play der zweiten Hälfte einen 75-Yard-Touchdown - hatte Ramsey aber zuvor ins Gesichtsgitter gegriffen. Der ging zu Boden, die Flagge blieb aber aus. Plötzlich führte Cincy! © getty 22/31 Nach einer Interception von Stafford und einem Field Goal lagen die Bengals sogar mit sieben vorn, aber Burrow lag jetzt immer öfter am Boden - der Pass Rush um Aaron Donald und von Miller kam immer wieder durch. © getty 23/31 Zwischenzeitlich konnte lange kein Team punkten, die Defenses dominierten vor allem mit ihrem Pass Rush. Kurz vor dem Ende war Cooper Kupp dann aber nicht mehr zu stoppen: Er fing seinen zweiten TD des Tages zum 23:20. © getty 24/31 Bengals-QB Joe Burrow blieben noch ein paar Sekunden, um selbst zum Helden zu werden, aber gegen Aaron Donald war kein Kraut gewachsen: Der Superstar der Rams beendete das Spiel im Alleingang. © getty 25/31 Danach kannte die Freude bei Donald kein Halten mehr. "Hier, zieht mir den Championship Ring über", deutete er an, als er vom Feld ging. Der Ball ging gleichzeitig über zu den Rams - das Spiel war entschieden. © getty 26/31 Champions! Die Los Angeles Rams sind Super-Bowl-Sieger - und das im heimischen Stadion in L.A. Schöner geht es einfach nicht! © getty 27/31 Rams-Besitzer Stan Kroenke bekam von Roger Goodell die Vince Lombardi Trophy überreicht. © getty 28/31 Und dann wirbelte das Konfetti! © getty 29/31 Cooper Kupp wurde zum Super Bowl MVP gewählt. © getty 30/31 Rams-Quarterback Matthew Stafford feierte mit seiner Frau Kelly. Die Rams hatten ihn vor der Saison von den Detroit Lions geholt, als letztes fehlendes Puzzle-Teil auf dem Weg zum Titel. Alles richtig gemacht! © getty 31/31 Und selbst beim verletzten Odell Beckham Junior flossen nach dem Spiel Tränen der Rührung.

Odell Beckham Jr.: Wie geht es mit dem Receiver weiter?

Wie es mit dem Star-Receiver, dessen Stern einst bei den New York Giants aufgegangen war, weitergeht, ist unklar: In seinem Kurzzeitvertrag bei den Rams hat OBJ dank diverser Boni und dem Super-Bowl-Gewinn insgesamt drei Millionen Dollar verdient und gezeigt, dass er immer auf höchstem Level abliefern kann.

Im März wird er zum Unrestricted Free Agent. Die Rams hätten ihn gern gehalten, liegen aber selbst bereits über dem Salary Cap und hätten ihm nur mit viel Mühe einen höher dotierten Vertrag über mehrere Jahre anbieten können. Jetzt stellt sich die Situation deutlich komplizierter dar: Zwar könnte OBJ zum Saisonstart in rund sieben Monaten wieder fit sein, welches Niveau er nach seiner zweiten schweren Knieverletzung im Alter von fast 30 Jahren erreichen kann, ist aber offen.

Ein Mehrjahresvertrag wäre für interessierte Teams also mit einem substanziellen Risiko verbunden. Denkbar wäre ein weiterer Einjahresvertrag, ein sogenannter "Prove it"-Deal, mit dem Beckham Jr. seine Fitness in der kommenden Saison unter Beweis stellen würde, bevor er anschließend einen höher dotierten Vertrag unterschreibt.

Das würde wiederum die Chancen der Rams erhöhen, Beckham Jr. halten zu können. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass die Franchise über die eigene Schmerzgrenze geht und OBJ trotz der Verletzung einen Mehrjahresvertrag anbietet, um ihn für seine Leistungen in der abgelaufenen Saison zu belohnen.