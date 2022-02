Super Bowl LVI - Zukunft der Cincinnati Bengals: Leibwächter dringend gesucht!

Die Cincinnati Bengals haben Super Bowl LVI gegen die Los Angeles Rams knapp mit 20:23 verloren. Die Zukunft der Franchise um Quarterback Joe Burrow sieht vielversprechend aus, die Probleme im Kader sind durchaus lösbar. Garantien für eine schnelle Rückkehr ins Endspiel gibt es dennoch nicht.

Der neue NFL-Newsletter von SPOX-Experte Adrian Franke pünktlich zum Super Bowl - jetzt anmelden!

Unerschütterliches Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, Fehlschläge umgehend abzuhaken und nach vorn zu blicken: Qualitäten, die bei einem Quarterback nicht weniger wichtig sind als eine gute Übersicht und ein starker Arm.

Joe Burrow bringt beides mit. Und so saß der 25-Jährige nach dem knapp verlorenen Thriller gegen die Rams beim obligatorischen Interview und richtete den Fokus bereits auf die kommenden Super Bowls: 2023 in Glendale, Arizona vielleicht. Las Vegas im Jahr darauf, oder 2025 im Superdome von Louisiana. Je früher, desto besser, natürlich.

"Wir sind ein junges Team, deshalb sind wir optimistisch, dass wir im Lauf der nächsten Jahre noch ein paarmal zurück [im Super Bowl] sein werden", betonte Burrow: "Diese Niederlage wird uns für den Rest unserer Karrieren antreiben."

Ungewöhnlich ist das sicher nicht: Niemand verliert einen Super Bowl und nimmt sich nicht vor, es spätestens im nächsten Jahr besser zu machen. Erst recht kein Joe Burrow, dem Fehlschläge bisher nahezu unbekannt waren: Nummer-1-Pick nach einer spektakulären College-Karriere inklusive Titel und Heisman Trophy mit LSU, jetzt der Einzug in den Super Bowl in seiner zweiten NFL-Saison. Mit den Bengals, die zuvor 31 Jahre lang kein einziges Postseason-Spiel gewonnen hatten.

Bengals-Rückkehr zum Super Bowl? Es gibt keine Garantien

Burrows Optimismus in allen Ehren also. Und in der Tat gab es in den vergangenen Jahren gleich mehrere Beispiele unterlegener Teams, die wenig später in den Super Bowl zurückkehrten: Die Denver Broncos etwa (Niederlage in der Saison 2013 - Titel 2015), oder die New England Patriots, die unter Tom Brady ja quasi Stammgast im Super Bowl waren (Niederlagen 2011 und 2017 - Titel 2014, 2016 und 2018).

Und natürlich die Rams, die vor drei Jahren gegen die Pats kein Land sahen, diesmal aber mit nahezu komplett umgebauten Roster endlich triumphierten.

Oftmals kann der Weg zurück ins Endspiel aber ein steiniger sein, gespickt mit Sackgassen und Stolperfallen. "Das wird nicht ihre letzte Chance gewesen sein", war das einstimmige Urteil bei den Seahawks 2014 mit Russell Wilson oder den Panthers 2015 mit MVP Cam Newton. Ein weiteres mahnendes Beispiel wäre Burrows Vorbild Aaron Rodgers ("Ihm jage ich nach, um der Beste zu werden"): Der war gerade 27 Jahre alt geworden, als er mit den Packers 2010 den Super Bowl gewann - bis heute blieb es sein einziger Auftritt auf dieser Bühne.

Wie offen ist das Titelfenster der Bengals also wirklich? Droht nach der Hollywood-Story ohne Happy End in dieser Saison ein böses Erwachen? Die gute Nachricht: Burrows Zuversicht ist durchaus begründet. Der Franchise stehen alle Wege offen, um über Jahre im Kreis der Titelfavoriten mitzuspielen.

Die schlechte Nachricht: Viel größer könnten die Hürden für Cincy dennoch kaum sein.

Super-Bowl-Bilder: The Rock, Hip-Hop-Legenden und ein weinender OBJ © getty 1/31 Die Los Angeles Rams haben den Super Bowl gewonnen! In einem Herzschlagfinale setzten sie sich gegen die Cincinnati Bengals durch. Mit dabei: Eine fette Halftime-Show, LeBron und Kanye - und Odell Beckham Junior als tragische Figur. Die besten Bilder! © getty 2/31 Was für eine Ansicht: Das SoFi Stadium, der fünf Milliarden Dollar teure Football-Tempel in Los Angeles, war zum ersten Mal Austragungsort eines Super Bowls. Ein richtiges Schmuckstück! © getty 3/31 Natürlich war auch NFL-Commissioner Roger Goodell vor Ort. Genau wie jede Menge Stars und Sternchen wie zum Beispiel ... © getty 4/31 ... Justin Bieber ... © getty 5/31 ... oder auch LeBron James. © getty 6/31 Kanye West hatte Tochter North mitgebracht - und Wide Receiver Antonio Brown (r.), der sich vor den Playoffs so spektakulär von den Tampa Bay Buccaneers "getrennt" hatte. © getty 7/31 Die Nationalhymne performte Country-Sängerin Mickey Guyton. Einen standesgemäßen Flyover von ein paar Kampfjets gab es natürlich auch. Das Stadion ist zwar überdacht, aber zum Glück handelt es sich größtenteils um Glas. © getty 8/31 Die Spieler waren schon auf dem Feld, da gab sich Dwayne "The Rock" Johnson noch kurz die Ehre und schwor alle Beteiligten auf eine spektakuläre Show ein: "FINALLY .... IT IS TIME FOR THE SUPER BOWL!" © getty 9/31 Endlich konnte gespielt werden: Das erste Ausrufezeichen setzte ausgerechnet Odell Beckham Junior für die Rams mit einem tollen Touchdown-Catch. © getty 10/31 Aber auch Bengals-Rookie-Receiver Ja'Marr Chase legte gut los und ließ Jalen Ramsey bei einem einhändigen Catch ganz alt aussehen. Für Ramsey, den vielleicht besten Corner der Liga, sollte es später noch schlimmer kommen. © getty 11/31 Fleißig wurde auf dem Super-Bowl-Logo herumgetrampelt. © getty 12/31 Touchdown Cooper Kupp! Die Rams führten 13:3 und hatten alles im Griff, aber das sollte nicht so bleiben ... © getty 13/31 Dieser Bengals-Fan wusste da noch nicht, dass eine spektakuläre Aufholjagd folgen sollte. © getty 14/31 Trick Play! Ein Touchdown-Pass von Running Back Joe Mixon brachte die Bengals zurück ins Spiel. So stand es zur Pause nur 13:10 für die Rams. © getty 15/31 Ganz bitter für die Rams: Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte verletzte sich OBJ ohne Fremdeinwirkung am linken Knie - das Spiel war für ihn beendet. © getty 16/31 Dann war es endlich Zeit für Halftime-Show: In Windeseile wurde eine riesige Kulisse für die Rap-Giganten Snoop Doog, Dr. Dre, Eminem und Kendrick Lamar aufgefahren. Auch Mary J. Blige war als weibliche Unterstützung dabei. © getty 17/31 Dr. Dre und Snoop Dogg haben mittlerweile die 50 geknackt, trotzdem brachten sie das Stadion zum Kochen. "Still DRE" und "California Love" waren natürlich dabei. © getty 18/31 Eminem gab seinen Monster-Hit "Lose Yourself" zum Besten. © getty 19/31 Überraschung: Auch Rapper 50 Cent hing plötzlich von der Decke - auch wenn das Tank Top deutlich mehr spannte als früher ... © getty 20/31 Und hier noch einmal die alternde Star-Riege gemeinsam auf der Bühne. Auf jeden Fall eine der besten Halftime-Shows der letzten Jahre! © getty 21/31 Es ging weiter - und direkt rund! Tee Higgins von den Bengals fing beim ersten Play der zweiten Hälfte einen 75-Yard-Touchdown - hatte Ramsey aber zuvor ins Gesichtsgitter gegriffen. Der ging zu Boden, die Flagge blieb aber aus. Plötzlich führte Cincy! © getty 22/31 Nach einer Interception von Stafford und einem Field Goal lagen die Bengals sogar mit sieben vorn, aber Burrow lag jetzt immer öfter am Boden - der Pass Rush um Aaron Donald und von Miller kam immer wieder durch. © getty 23/31 Zwischenzeitlich konnte lange kein Team punkten, die Defenses dominierten vor allem mit ihrem Pass Rush. Kurz vor dem Ende war Cooper Kupp dann aber nicht mehr zu stoppen: Er fing seinen zweiten TD des Tages zum 23:20. © getty 24/31 Bengals-QB Joe Burrow blieben noch ein paar Sekunden, um selbst zum Helden zu werden, aber gegen Aaron Donald war kein Kraut gewachsen: Der Superstar der Rams beendete das Spiel im Alleingang. © getty 25/31 Danach kannte die Freude bei Donald kein Halten mehr. "Hier, zieht mir den Championship Ring über", deutete er an, als er vom Feld ging. Der Ball ging gleichzeitig über zu den Rams - das Spiel war entschieden. © getty 26/31 Champions! Die Los Angeles Rams sind Super-Bowl-Sieger - und das im heimischen Stadion in L.A. Schöner geht es einfach nicht! © getty 27/31 Rams-Besitzer Stan Kroenke bekam von Roger Goodell die Vince Lombardi Trophy überreicht. © getty 28/31 Und dann wirbelte das Konfetti! © getty 29/31 Cooper Kupp wurde zum Super Bowl MVP gewählt. © getty 30/31 Rams-Quarterback Matthew Stafford feierte mit seiner Frau Kelly. Die Rams hatten ihn vor der Saison von den Detroit Lions geholt, als letztes fehlendes Puzzle-Teil auf dem Weg zum Titel. Alles richtig gemacht! © getty 31/31 Und selbst beim verletzten Odell Beckham Junior flossen nach dem Spiel Tränen der Rührung.

Cincinnati Bengals in der Analyse: Jung, billig, viel Potenzial

Den wichtigsten Schritt zum Contender machten die Bengals am 23. April 2020 am ersten Tag des damaligen NFL-Drafts. Zwar war Burrow ein "No-Brainer", wie man so schön sagt, aber auch bei Top-Picks gibt es keine Garantie auf Erfolg - und schon gar keine Garantie auf derart schnellen. Seine erste Saison endete für Burrow in Week 11 mit einem Kreuzbandriss im linken Knie, keine 15 Monate später startete er im Super Bowl. Längst ist klar: "Joe Brrr", unter Druck kalt wie eine Hundeschnauze, könnte den Platz "under Center" für die nächsten zehn, 15 Jahre besetzen.

In ein paar Jahren wird das entsprechend teuer. Bisher aber ist sein Cap Hit die große Chance für das Front Office, einen schlagkräftigen Kader um Burrow herum aufzubauen. Knapp zehn Millionen Dollar beträgt sein Cap Hit im nächsten Jahr, 2023 werden es 11,5 Millionen Dollar sein. Erst dann können die Bengals, die eine Team-Option für 2024 besitzen, einen langfristigen Vertrag mit ihm aushandeln. Noch besser sieht es bei seiner "Lieblingswaffe" aus: Rookie-Receiver Ja'Marr Chase ist schon jetzt spottbillig im Vergleich zu seinen Leistungen und wird es noch mindestens drei Jahre lang sein.

Dazu kommt: Nicht nur sind Burrow und Chase echte Schnäppchen, auch die restlichen Dollars unter dem Salary Cap sind größtenteils sehr gut angelegt. Denn eigentlich befinden sich die Bengals nach jahrelangem Umherirren in der NFL-Wüste immer noch mitten im Rebuild. 6-25-1 lautete die Bilanz der Spielzeiten 2019 und 2020 zusammengerechnet, der Kader wird gerade erst neu aufgebaut. Zwar haben die Bengals zuletzt durchaus den einen oder anderen Free Agent verpflichtet, aber alternde, hochpreisige Stars über ihrem Zenit oder Massen an Dead Money sucht man vergeblich.

Dafür gibt es jede Menge Cap Space. Und alle eigenen Picks.

Cincinnati Bengals: Die wichtigsten Free Agents im Überblick

Name Position Alter Gespielte Snaps 2021 (in Prozent) Jessie Bates III Safety 25 84.90 C.J. Uzomah Tight End 29 73.00 Quinton Spain Guard 31 90.60 Eli Apple Cornerback 27 87.20 Tre Flowers Cornerback 27 32.40 Larry Ogunjobi Defensive Tackle 28 64.50 B.J. Hill Defensive Tackle 27 44.70

© getty Joe Burrow wird gesackt: Ein Bild, das die Bengals-Fans in dieser Saison viel zu häufig sahen.

Baustellen der Bengals: Leibwächter für Burrow gesucht

Für Schnellschüsse steht das aktuelle Front Office der Bengals nicht - sonst würde der aktuelle Coach nicht Zac Taylor heißen. "Wir schulden Besitzer Mike Brown viel, weil er so viel Geduld mit uns hatte", lobte dieser nach dem Wild-Card-Erfolg über die Raiders: "In jedem anderen Team wäre ich wohl nicht in meinem dritten Jahr." Mit einem "All-in"-Ansatz wie bei den Rams ist deshalb eher nicht zu rechnen.

Gleichzeitig muss man kein Prophet sein, um zu ahnen, wie die eigenen Picks im Draft und die über 50 Millionen Dollar unter dem Salary Cup am besten zu nutzen sind. Der eine oder andere Free Agent sollte auf jeden Fall gehalten werden, darunter Safety Jessie Bates, der sich in der Postseason für einen langfristigen Vertrag empfohlen hat. Aber danach geht es eigentlich nur noch darum, Burrow endlich senkrecht zu halten.

Sage und schreibe 19 Sacks steckte Burrow in dieser Postseason ein, das ist Negativrekord. 70 waren es insgesamt in dieser Saison, gleich siebenmal konnte er seine lädierten Knochen nach Besuchen von Aaron Donald, Von Miller und Konsorten im Super Bowl vom Boden aufklauben. "Er ist unsere Franchise", erklärte Tight End C.J. Uzomah treffend. "Dein Franchise Quarterback sollte nicht so oft getroffen werden." Zumal Burrow bereits eine schwere Knieverletzung auf dem Konto hat, und auch den Super Bowl verließ er am Sonntagabend angeschlagen.

Schon 2020 war die Line vor Burrow mehr Sieb als Mauer, die Reaktion des Front Office fiel in puncto Personal aber eher halbherzig aus. Bis auf Tackle Jonah Williams sind eigentlich alle Plätze in der O-Line zu vergeben, entweder via Draft, Trade oder Free Agency. Free Agent Brandon Scherff, zuletzt in Washington, wäre eine mögliche hochpreisige Option für eine Guard-Position.

Ein weiterer Playmaker bei den Wideouts als Gegenstück zu Chase wäre sicherlich hilfreich, ebenso ein Shutdown-Corner: Eli Apple war gegen Cooper Kupp nicht nur einmal mehr als hilflos. Der Löwenanteil der Bengals-Ressourcen muss diesmal aber unbedingt in Burrows Protection investiert werden. Mahnendes Beispiel ist nicht nur der diesjährige Playoff-Run, sondern auch der Super Bowl vor einem Jahr, als Patrick Mahomes von den Buccaneers quer über das halbe Feld gejagt wurde.

Zukunft der Bengals: Die Konkurrenz in der AFC ist enorm

Burrow, Chase, ein aufstrebender Coach, ein junges, preisgünstiges Team, jede Menge Cap Space und Picks für die Baustellen im Roster - und der unerschütterliche Kicker Evan McPherson nicht zu vergessen. Eigentlich gibt es nicht viele Gründe dafür, warum Cincy nicht in der Spitze der AFC mitmischen sollte. Ein absolutes Spitzenteam waren sie in der abgelaufenen Saison nicht, das sollte man trotz des Playoff-Runs nicht vergessen. Acht Niederlagen gab es insgesamt, fünf Siege kamen hauchdünn per Field Goal zustande.

Dennoch: Der Boden für Burrow und Co. ist bereitet. Das größte Problem auf dem Weg zu einem weiteren Super-Bowl-Auftritt liegt deshalb nicht in der eigenen Schwäche begründet, sondern in der Stärke der eigenen Conference. Das sah vor einigen Jahren noch ganz anders aus, aber derzeit scheinen sich die QB-Superstars der Zukunft - und Gegenwart - alle in der AFC zu versammeln. Mahomes in Kansas City ist dabei schon fast ein alter Hase, aber dazu kommen nun auch noch Josh Allen bei den Bills, Burrow natürlich, Justin Herbert bei den Chargers ... vergleichsweise dünn sieht es im Vergleich in der NFC aus: Tom Brady ist in den Sonnenuntergang geritten, die Zukunft von Rodgers ist noch unklar.

Burrow, Mahomes, Allen, Herbert ... nur einer aus diesem Quartett kann es pro Saison in den Super Bowl schaffen. Lamar Jackson bei den Baltimore Ravens sollte man auch nicht außer Acht lassen, und wer weiß, ob Trevor Lawrence bei den Jaguars nicht einen ähnlichen Sprung hinlegt wie Burrow in diesem Jahr.

Für die Bengals heißt das: Jetzt müssen die Verstärkungen her, das Titelfenster ist trotz der starken Konkurrenz jetzt offen. Für NFL-Fans heißt das: Die Saison 2022 kann gar nicht schnell genug kommen!