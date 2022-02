Super Bowl 2022 im Liveticker: Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams - wer holt sich die Vince Lombardi Trohpy?

Auf geht's! Super Bowl LVI steht an. Die Cincinnati Bengals treffen auf die Los Angeles Rams in deren SoFi Stadium in Inglewood/Kalifornien. Wer sich in diesem Jahr die begehrte Vince Lombardi Trophy sichert, erfahrt Ihr hier im Liveticker auf SPOX.

Der diesjährige Super Bowl steigt in der Nacht auf Montag ab 0.30 Uhr zwischen den Cincinnati Bengals und Los Angeles Rams. Im Mittelpunkt stehen die Quarterbacks Joe Burrow und Matthew Stafford sowie die Star-Receiver Ja'Marr Chase und Cooper Kupp. Zudem verfügen die Rams über den wohl besten Verteidiger der NFL, Defensive Lineman Aaron Donald.

Super Bowl 2022: Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams im LIVETICKER

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams Ergebnis 1. Viertel 2. Viertel 3. Viertel 4. Viertel Cincinnati Bengals - - - - - Los Angeles Rams - - - - -

Vor Beginn: Richtig los geht es hier im Ticker gegen 23 Uhr, das große Spiel in Inglewood/Kalifornien steigt dann um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin stimmen wir Euch auf das Spiel des Jahres bestens ein.

Vor Beginn: Für die Bengals ist es nach 1981 und 1988 die dritte Teilnahme am Super Bowl. Ein Sieg war ihnen bislang noch nicht vergönnt. Die Rams standen ebenfalls dreimal im großen Spiel, gewannen den Super Bowl dabei einmal nach der Saison 1999 mit Hall-of-Fame-Quarterback Kurt Warner. Letztmals nahmen sie nach der Saison 2018 teil, gingen jedoch als Verlierer vom Feld.

Vor Beginn: Es ist soweit, Super Bowl LVI steht nach der längsten Saison der NFL-Geschichte - der ersten mit 17 Spielen in der Regular Season - an. Die Cincinnati Bengals treffen auf die Los Angeles Rams, die wie schon die Buccaneers im Vorjahr Heimrecht im Super Bowl haben.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Super-Bowl-Liveticker!

Super Bowl 2022 live: Daten zur Übertragung in TV und Live-Stream in der Übersicht

Super Bowl 2022 im Liveticker: Die Daten zur Partie

Teams: Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams Datum: 14.02.2022

14.02.2022 Kick-Off Deutsche Zeit: 0.30 Uhr

0.30 Uhr Stadion: SoFi Stadium, Inglewood/Kalifornien

SoFi Stadium, Inglewood/Kalifornien Halftime Act: Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar

Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar Chef-Referee: Ron Torbert

Super Bowl 2022: Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams - der Vorbericht

Beim Mega-Spektakel seiner Thronerben schaut Tom Brady aus der Ferne zu. Außenseiter-Märchen der Cincinnati Bengals oder Heimsieg vom Reißbrett für die Los Angeles Rams? Im 56. Super Bowl der National Football League wird vor 100.000 Zuschauern das letzte Kapitel einer aufregenden Geschichte geschrieben - unterbrochen von der wahrscheinlich größten Halbzeit-Show jemals.

Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige und Kendrick Lamar: Vor den Toren von LA werden fünf Superstars aus Rap und R'n'B in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr/ProSieben und DAZN) dem Fünf-Milliarden-Dollar-Giganten SoFi Stadium einheizen. Fans haben im Schnitt 9000 Euro für eine Karte bezahlt, Hunderte Millionen Menschen lassen den Popcorn- und Bier-Umsatz explodieren. 30 Sekunden Werbung bei NBC kosten 6,5 Millionen Dollar.

Traditionell duellieren sich in der "Greatest Show On Earth", wie die Nordamerikaner es nennen, die Quarterbacks. Diesmal ganz gegensätzliche. Der ruhige, routinierte Matthew Stafford (34) soll für die Rams das letzte Puzzleteil sein, das Team ist im All-in-Modus für sein schmales Titelfenster.

Der junge, nur äußerlich blasse Joe Burrow (25) paffte auf seinen ersten Super Bowl eine Zigarre, er ist im erst zweiten NFL-Jahr ein Ausbund von Coolness und Selbstvertrauen. Noch nie haben die Bengals die Vince Lombardi Trophy geholt.

"Er ist unglaublich talentiert, ein wahrer Kämpfer, sehr weit für sein Alter", sagte Stafford beim Media Day über seinen Rivalen, aber: "Wir haben unser Heimspiel. Wir wollen das Ding gewinnen." An der Favoritenrolle soll es nicht scheitern: "Der Druck ist ein Privileg", sagt Headcoach Sean McVay.

Super Bowl: Bengals wie im Märchen

Für die Bengals ist es ein Märchen, überhaupt im Super Bowl zu stehen. Zu Saisonbeginn hätte kaum jemand auf das Team aus Ohio gesetzt - denn die Franchise steht im Ruf, ihre Fans mit Niederlagen zu quälen.

Burrow mit seinem Killer-Instinkt und der aufstrebende Wide-Receiver-Star Ja'Marr Chase haben das gedreht. "Was immer es braucht, um zu gewinnen", kündigte Burrow an: "Wir werden es tun. Ich kann den Unterschied ausmachen."

Die Rams allerdings dürften in Offense und Defense die Line of Scrimmage dominieren, es braucht wieder die Burrow-Magie der Aufholjagd im Halbfinale gegen die Kansas City Chiefs.

Da tänzelte der Quarterback die heranfliegenden Fleischberge aus, dass es eine Freude war. Er feierte mit einer JB9-Kette aus echten Diamanten: "Für gefälschte Klunker verdiene ich zu viel", sagte er. Dann zog er an bereits erwähnter Zigarre.

Die Rams haben in der Divisional Round den Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady rausgeworfen - und damit dessen fantastische Karriere beendet. Jetzt kann der "GOAT" zusehen, wer ihn beerben wird. Eine Vorliebe hat er nicht geäußert, aber Bewunderung für Burrow.

Auch das "dritte Team" hat sich für den Super Bowl Großes vorgenommen. Seit Michael Jackson die Halbzeit-Show 1993 mit einem Wahnsinnsauftritt in Pasadena aus der trutschigen Ära der Marching Bands riss, kann der Toilettengang ein schlimmer Fehler sein.

"Wir werden etwas abliefern, bei dem niemand wegsehen kann", sagte die Rap-Ikone Dr. Dre: "Es wird eine der besten Halbzeit-Shows jemals." Snoop Dogg ergänzte: "Der Hip-Hop ist endlich hier! Niemand kann das noch ändern."

