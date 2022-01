Unter den Los Angeles Rams und den San Francisco 49ers wird das zweite Ticket zur Teilnahme am Super Bowl vergeben. Wer setzt sich durch? Wie Ihr das Match im Rahmen der NFL Playoffs heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Der Super Bowl 2022 rückt näher. Aber: Die Teilnehmer an dem Finale der NFL stehen noch nicht fest. Das ändert sich jetzt allerdings. Am heutigen Sonntag, den 30. Januar beginnt um 21 Uhr das erste Duell in den Conference Championships zwischen den Kansas City Chiefs und den Cincinnati Bengals.

Nur wenig später folgt dann gleich das zweite Kräftemessen in diesem Halbfinale. Dieses tragen die Los Angeles Rams und die San Francisco 49ers untereinander aus. Los geht es hier in der Nacht zu Montag, den 31. Januar um 0.30 Uhr. Schauplatz des Aufeinandertreffens ist das SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien. Dort findet übrigens auch der Super Bowl statt.

NFL Playoffs: Wie sieht es mit der Übertragung von Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers im TV und Livestream aus? Im Folgenden werdet Ihr aufgeklärt.

© getty Die Los Angeles Rams wollen zum Super Bowl im eigenen Stadion.

Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers: NFL Playoffs heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht: Genauso wie auch Kansas City Chiefs gegen Cincinnati Bengals bekommt Ihr die Los Angeles Rams gegen die San Francisco 49ers in Deutschland heute live zu sehen - und das nicht nur bei einem Sender. Ihr habt gleich mehrere Möglichkeiten, nichts zu verpassen.

Im Free-TV wird das Match von ProSieben ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt um 0.15 Uhr. Auf ran.de bekommt Ihr das TV-Programm von ProSieben als kostenlosen Livestream.

Das war es dann aber noch nicht, denn mit DAZN geht ein weiterer Sender heute zur NFL on air. Der Streamingdienst bietet Euch an, Los Angeles gegen San Francisco entweder mit englischem Originalkommentar oder mit deutschem Kommentar zu verfolgen.

Im Falle der deutschen Variante werdet Ihr von Flo Hauser (Moderator), Günter Zapf (Kommentator) und Arik Bredendiek (Experte) durch die Nacht geführt.

Anders als ProSieben ist es bei DAZN erforderlich, zu bezahlen, um das Programm zu erleben. Und kürzlich wurden die Preise dort erhöht. Aber: Wenn Ihr Euch jetzt oder bis zum 31. Januar um 23.59 Uhr neu anmeldet oder Euer Abonnement reaktiviert, könnt Ihr DAZN bis Ende Juli noch für die aktuellen Tarife genießen. Heißt: 14,99 Euro für ein Monatsabo, 149,99 Euro für ein Jahresabo.

Ab dem 1. Februar zahlen Neukunden und wiederkehrende Mitglieder für ein Monatsabo 29,99 Euro und für ein Jahresabo 274,99 Euro. Für Bestandskunden bleibt es zumindest bis zum 31. Juli bei diesen Preisen.

NFL Playoffs: Termine

Die Kansas City Chiefs, die Cincinnati Bengals, die Los Angeles Rams und die San Francisco 49ers kämpfen um die Teilnahme am 56. NFL-Finale.