NFL Playoffs - Evan McPherson steht im Super Bowl: Wer ist der herausragende Kicker der Cincinnati Bengals?

Mit zwei Game-Winnern in letzter Sekunde hat Evan McPherson in den NFL Playoffs für Schlagzeilen gesorgt und die Cincinnati Benghals in den Super Bowl gekickt. Wer ist der Kicker? Wir liefern alle Antworten.

Evan McPherson steht mit den Cincinnati Bengals im Super Bowl. Den Super Bowl könnt Ihr in Deutschland wahlweise auch im US-Kommentar live auf DAZN sehen.

NFL: Evan McPherson trifft gegen Titans und Chiefs Field Goals zum Sieg

Besonders viel Aufmerksamkeit erregte McPherson in den vergangenen Wochen. In den Playoffs spielte der 22-Jährige groß auf und verwandelte gleich mehrere richtig wichtige Kicks.

Im ersten Playoff-Spiel dieser Saison traf McPherson im Spiel gegen die Las Vegas Raiders vier seiner vier Field Goals. In der Divisional Round gegen die Tennessee Titans traf der Rookie erneut vier von vier Field Goals. Darunter auch den Game-Winner: In letzter Sekunde traf McPherson aus 52 Yards zum 19:16-Sieg seiner Bengals.

Nach dem Sieg über die Titans sorgte McPherson zusätzlich für Schlagzeilen. Quarterback Joe Burrow verriet nach dem Erfolg der Bengals, dass sich McPherson vor seinem finalen Field-Goal-Versuch maximal selbstbewusst gezeigt hatte. "Sieht so aus, als würden wir ins AFC Championship Game einziehen", soll der Kicker demnach beim Stand von 16:16 gesagt haben.

Im Conference Championship Game gegen die Chiefs stand McPherson dann einmal mehr im Rampenlicht. Auch im dritten Playoff-Spiel traf der Rookie alle seiner vier Field-Goal-Versuche und erneut war ein Game-Winner in letzter Sekunde darunter: In der Overtime traf McPherson aus 31 Yards zum 27:24-Sieg seiner Bengals.

NFL: Cincinnati Bengals wählen Evan McPherson im Draft aus

Bereits im NFL Draft 2021 sorgte McPherson für Aufsehen. Die Bengals wählten ihren Kicker damals in der fünften Runde des Drafts aus. Er wurde mit dem 149. Pick in dem Draft gepickt.

Die Auswahl eines Kickers im Draft ist durchaus etwas ungewöhnlich. Im Draft 2021 wurde McPherson als einziger Kicker überhaupt ausgewählt. Der Pick in der fünften Runde wirkte daher durchaus relativ früh.

Auf dem College spielte McPherson für Florida. Von 2018 bis 2020 traf der heutige Bengals-Kicker 51 seiner 60 Field-Goal-Versuche sowie 149 seiner 150 Extrapunkte. McPhersons Field-Goal-Quote markierte einen neuen Rekord in der SEC. Aus mehr als 50 Yards traf er damals allerdings "nur" fünf von acht seiner Versuche.

NFL: Evan McPherson spielt beeindruckende Regular Season

McPherson spielte eine beeindruckende Regular Season für die Bengals. Gleich im ersten Saisonspiel zeigte der Kicker seine Qualität: Der 22-Jährige traf seinen ersten Versuch in der NFL aus 53 Yards, zudem verwandelte er in letzter Sekunde ein Field Goal aus 33 Yards zum Sieg. McPherson wurde gleich zum AFC Special Teams Player of the Week gewählt.

Im Training Camp hatte sich McPherson zuvor gegen Austin Seibert durchgesetzt. Der Rookie hatte in der Preseason fünf seiner fünf Field-Goal-Versuche getroffen, Veteran Seibert wurde daraufhin entlassen.

Im November stellte McPherson einen NFL-Rekord ein als er gegen die Raiders Field Goals aus 54, 53, 51 und 47 Yards Entfernung verwandelte. Nie zuvor hatte ein Kicker in einem NFL-Spiel mehr als drei Versuche aus 50 oder mehr Yards Entfernung treffen können.

Im Dezember stellte McPherson zudem einen neuen Franchise-Rekord auf: Gegen die Broncos verwandelte der 22-Jährige ein Field Goal aus 58 Yards Entfernung. Nie zuvor hatte ein Kicker der Bengals ein Field Goal aus dieser Entfernung getroffen.

McPherson beendete die Saison mit 28 von 33 getroffenen Field Goals, er verwandelte 9 seiner 11 Versuche aus 50 oder mehr Yards Entfernung. McPherson wurde in das All-Rookie Team der Pro Football Writers of America gewählt.

NFL: McPherson ist bei den Bengals "Shooter" und "Money Mac"

Dank seiner starken Leistungen hat sich McPherson gleich in seiner ersten Saison Spitznamen im Team der Bengals verdient. Der Rookie hat nicht nur einen, sondern gleich zwei Spitznamen, mit denen seine Mitspieler ihn rufen.

Zum einen wird McPherson in Cincinnati "Shooter" gerufen. Der Spitzname ist eine Anspielung auf Shooter McGavin aus dem Film "Happy Gilmore". McGavin ist darin der Rivale der von Adam Sandler gespielten Hauptfigur.

McPhersons zweiter Spitzname in der NFL ist "Money Mac". "Mac" ist dabei natürlich eine Abkürzung von McPhersons Nachname. "Money" bedeutet zudem so etwas wie nervenstark - was auf McPhersons erste Saison bei den Profis zweifellos zutrifft.

Evan McPhersons Statistiken als Kicker