NFL: Früherer Wide Receiver Demaryius Thomas verstorben

Die NFL trauert um Demaryius Thomas. Der frühere Wide Receiver, der seine größte Zeit bei den Denver Broncos erlebte, verstarb im Alter von nur 33 Jahren.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sei Thomas in seinem Haus in Roswell/Georgia am Donnerstagabend tot aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben gegenüber der Washington Post handele es sich nach vorläufigen Informationen um eine medizinische Ursache.

Thomas spielte für insgesamt drei NFL-Teams (Broncos, Texans, Jets) von 2010 bis 2019. Seine größte Zeit hatte er allerdings in Denver, wo er nach der Saison 2015 Super Bowl 50 zusammen mit Peyton Manning gewann.

Geschichte schrieb der viermalige Pro-Bowler auch damit, dass er den 80-Yard-Touchdown-Pass von Tim Tebow im Wildcard Game der Saison 2011 in der Overtime gegen die Pittsburgh Steelers zum Sieg gefangen hat.

Thomas war der 22. Pick im Draft 2010 der Broncos und hatte erst im Juni diesen Jahres seinen Rücktritt aus der NFL bekannt gegeben. Insgesamt kam er auf 724 Receptions für 9763 Yards und 63 Touchdowns in 143 Spielen.