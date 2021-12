NFL - Corona-Chaos bei Cleveland Browns: Auch Baker Mayfield und Kevin Stefanski positiv getestet

Der Corona-Ausbruch in der NFL trifft die Cleveland Browns besonders hart. Nach Head Coach Kevin Stefanski wurde nun auch noch Quarterback Baker Mayfield positiv auf Covid-19 getestet. Damit droht er das Spiel am Sonntag gegen die Las Vegas Raiders zu verpassen.

Bereits am Dienstag wurden acht Spieler der Browns positiv auf das Coronavirus getestet und auf die Covid-IR gesetzt. Darunter Tight End Austin Hooper, Wide Receiver Jarvis Landry, Guard Wyatt Teller und Offensive Tackle Jedrick Wills. Nun kamen auch noch Stefanski und Mayfield dazu.

Mayfield und alle vorher positiv getesteten Browns-Spieler - neben den Genannten sind dies noch Defensive End Takk McKinley, Punt-Returner JoJo Natson, Guard Drew Forbes und Tight End Ross Travis - sind allesamt geimpft und könnten mit zwei negativen Tests im Abstand von mehr als 24 Stunden bis Sonntag aktiviert werden. Gleiches gilt für Stefanski.

Das Team gab in einem Statement bekannt, dass sich Stefanski "gut" fühle und seine Coaching-Tätigkeit virtuell fortführen werden. Stefanski gab bereits am Dienstag an, dass er sogar schon eine Booster-Impfung bekommen habe.

Darüber hinaus wurde Running Backs Coach Ryan Cordell ebenfalls positiv auf Corona getestet. Für Stefanski ist es indes bereits die zweite Corona-Infektion, nachdem er bereits Anfang 2021 positiv getestet worden war. Damals verpasste er den 48:37-Playoff-Sieg über die Pittsburgh Steelers.