Titans-Schock: Derrick Henry droht Saisonaus

Mit dem Sieg über die Indianapolis Colts haben die Tennessee Titans bereits in Woche 8 einen riesigen Schritt in Richtung Division-Titel gemacht. Jetzt aber droht den Titans ein gravierender Ausfall: Running Back Derrick Henry könnte den Rest der Saison verpassen.

Das berichtet ESPN-Insider Adam Schefter. Henry habe sich demnach am Fuß verletzt und das Ausmaß der Verletzung wird ihn potenziell die übrige Saison kosten. Eine genauere Untersuchung am Montag soll eine präzisere Prognose ermöglichen.

Henry hatte sich bereits früh im Spiel gegen die Colts offensichtlich am Fuß verletzt, die TV-Kameras fanden ihn an der Seitenlinie, mit nur einem Schuh und allem Anschein nach Problemen am Fuß. Wenig später aber kam er zurück ins Spiel.

Henry, der letztes Jahr die Marke von 2.000 Rushing-Yards geknackt hatte, führt die Liga nach acht Spielen bereits wieder mit 937 Rushing-Yards an - kein anderer Back kommt auf mehr als 600. Auch Henrys 219 Run sind mit weitem Abstand die ligaweit meisten, auf dem zweiten Platz steht Cincinnatis Joe Mixon mit 137.

Jeremy McNichols wäre die erste Alternative, wenn die Titans eine interne Lösung wählen. Alternativ könnte Tennessee auch noch bis zur Trade-Deadline am Dienstag aktiv werden.