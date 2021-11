Monster-Trade! Broncos schicken Von Miller zu den Rams

Die Los Angeles Rams bleiben weiterhin die Definition eines All-In-Teams: L.A. holt Pass-Rusher Von Miller via Trade von den Denver Broncos.

Übereinstimmenden Berichten zufolge erhalten die Broncos den Zweit- und Drittrunden-Pick der Rams im kommenden Draft - womit Los Angeles im Draft 2022 Stand heute nur einen Compensatory Drittrunden-Pick in den ersten drei Runden haben wird. Finanziell greifen die Broncos den Rams unter die Arme, was den Trade-Wert erhöht haben dürfte: Denver bezahlt neun Millionen Dollar der ausstehenden 9,7 Millionen Dollar, die Von Miller in dieser Saison noch zustehen.

Zuvor hatten die Rams bereits ihren Erstrunden-Pick im Zuge des Trades für Matt Stafford nach Detroit geschickt, der Viertrunden-Pick war im Zuge des Brandin-Cooks-Trades nach Houston gewandert, ein Sechstrunden-Pick kostete Sony Michel von den Patriots.

Die Rams sind damit eindeutig All-In. Miller rutscht jetzt in eine Defense, die mit Aaron Donald und Jalen Ramsey bereits zwei absolute Superstars hat, nachdem die Rams bereits im Vorjahr kaum hohes Draft-Kapital hatten.

Denver auf der anderen Seite gesteht sich spätestens mit diesem Move ein, dass der Umbruch jetzt beginnt. Mit Von Miller verlässt eine Franchise-Ikone die Broncos, seit 2011 hatte der Pass-Rusher 142 Spiele für Denver absolviert und dabei 110,5 Sacks gesammelt. Er war ein kritischer Bestandteil der Super-Bowl-Defense. Weitere Trades bis zur Deadline am Dienstagabend könnten hier folgen.