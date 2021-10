NFL- Green Bay Packers: Aaron Jones kann weiter mit der Asche seines Vaters auflaufen

Die Green Bay Packers bringen eine Tasche an Aaron Jones' Trikot an, damit er weiterhin mit der Asche seines Vaters auflaufen kann.

Dank des Equipment-Staffs der Green Bay Packers kann Running Back Aaron Jones die Asche seines verstorbenen Vaters an Spieltagen weiterhin mit sich tragen, ohne Gefahr zu laufen diese erneut zu verlieren.

Jones verlor die Kette, an der die Asche seines Vaters befestigt war, während des Monday Night Games in Woche 2 beim Sieg der Packers gegen die Detroit Lions. Athletic Trainer Bryan Engel hatte die Kette nach dem Spiel in der Endzone des Lambeau Fields gefunden und gab sie Jones zurück.

Damit Jones die Asche seines Vaters nicht erneut verliert, hat er nun eine kleine Tasche in sein Trikot genäht bekommen. "Ich kann die Asche jetzt einfach hineinlegen und muss mir keine Sorgen machen, dass sie rausfällt", sagte Jones am Freitag. "Ich denke, ich werde so weitermachen und meinen Vater immer bei mir haben, egal wo ich hingehe."