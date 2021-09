Das Phänomen Tom Brady: Zweiter Frühling mit Mitte 40

Die NFL-Saison 2021 geht endlich los! Und mit dem Kick-Off zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Dallas Cowboys beginnt auch eine besondere Mission: Mit 44 Jahren will Tom Brady noch einmal den Titel verteidigen. Dabei schiebt er sämtliche Altersgrenzen weiter munter vor sich her - aber was treibt Brady überhaupt noch an? Hier geht's zur großen Multimedia-Story über Tom Brady!

Wie definiert Brady selbst seine Ausrichtung? Welche Einblicke gewährt er, und was verrät uns das veränderte Bild, das er selbst seit dem Wechsel nach Tampa in der Öffentlichkeit abgibt, über ihn?

Um sich Brady sowie den Fragen nach Motivation und Antrieb zu nähern, haben wir zahlreiche Interviews gesichtet, Bradys vermeintlichen Wandel nachgezeichnet - und exklusiv mit Ex-Mitspieler Sebastian Vollmer gesprochen, um Einblicke in Bradys Verhalten in der Kabine noch zu Patriots-Zeiten zu erhalten.

