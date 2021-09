Season Opener: Tampa Bay Buccaneeers vs. Dallas Cowboys 31:29 - Bucs gewinnen dramatischen Auftakt

Spektakulärer Auftakt in die NFL-Saison 2021! Die Tampa Bay Buccaneers schlagen die Dallas Cowboys mit 31:29 - doch es brauchte einen dramatischen Schluss-Drive von Tom Brady, um die Partie spät wieder zu drehen. In einem packenden Duell, das gute Offense, aber auch einige kritische Fehler auf beiden Seiten bot, verlangte die Cowboys-Offense der Bucs-Defense alles ab, am Ende lag die Verantwortung für die Niederlage aber auch in der Herangehensweise des eigenen Coaches.

Nachdem beide Defenses den jeweils ersten Drive mit Pressure-Packages bei Third Down noch hatten stoppen können, schien der gemeinhin erwartete Shootout in vollem Gange: Der erste Touchdown der Saison gehörte den Bucs, die bei ihrem zweiten Drive mehr aufs Tempo drückten und sich deutlich stärker aufs Passspiel verlagerten, am Ende fand Brady (32/50, 379 YDS, 4 TD, 2 INT) Godwin in der Endzone.

Doch Dallas antwortete schnell. Abermals sah das Passspiel eindrucksvoll gut aus, Dallas attackierte auch wieder nahezu ausschließlich durch die Luft - und die Cowboys griffen regelmäßig in die Trickkiste. So auch beim Touchdown-Pass von Prescott (42/58, 403 YDS, 3 TD, INT) zu CeeDee Lamb, der zunächst einen Screen antäuschte, und dann plötzlich Downfield explodierte.

Einen richtigen offensiven Rhythmus fand das Spiel jedoch nicht, Punts inklusive Special-Team-Strafen wechselten sich zwischenzeitlich ab. Auffällig war hier auch die Vorsicht beider Coaches: Bruce Arians ließ bei Vierter-und-Fünf in der gegnerischen Hälfte punten, wenig später ließ Mike McCarthy bei Vierter-und-Drei von der gegnerischen 13-Yard-Line das Field Goal kicken - und Zuerlein vergab den Kick.

Wenn Tampa das Spiel aber konsequent durch die Luft aufzog, hatte die Cowboys-Defense keine Chance. Das war auch das Thema beim nächsten Touchdown-Drive, abgeschlossen von Brady per Play-Action-Rollout zu Gronk in der Red Zone. Fast folgerichtig waren es die Running Backs, die die Wende einleiteten: Ein Fumble von Ronald Jones, gefolgt von einem Drop von Fournette welcher direkt zu einer Interception führte, brachten die Cowboys mit zwei kurzen Drives zu zehn Punkten. Nach Fournettes Fehler wählte Dallas abermals das kurze Field Goal, eine Entscheidung, die Brady zwei Plays später mit einem 47-Yard-Touchdown zu Antonio Brown direkt ad absurdum führte.

Cowboys bleiben dran - dramatisches Finish für Brady

Die Cowboys starteten gut in die zweite Hälfte, wählten jedoch abermals kurz vor der gegnerischen Endzone das Field Goal. Dallas verkürzte so zwar auf 19:21, blieb aber eben im Rückstand - und musste weiter aufholen: Eine Prescott-Interception - die allerdings auf das Konto von CeeDee Lamb ging - gab Brady den Ball tief in der gegnerischen Hälfte, er fand abermals Gronk über die Mitte zum Touchdown, dieses Mal gegen Cover 0 bei einem exzellenten Play-Design. Aber Dallas antwortete, Prescott sezierte die Bucs-Defense beim nächsten Drive einmal mehr, gekrönt von einem perfekt getimten Touchdown-Pass auf Cooper.

Der extreme Shootout brach aber weiterhin nicht aus, auch weil beide Offenses zwischen konservativerem und aggressiverem Play-Calling schwankten - und Fehler machten. Dallas vergab zunächst die Gelegenheit, mit dem Drive zu Beginn des Schlussviertels in Führung zu gehen - doch Prescott erhielt noch eine Gelegenheit: Godwin fumbelte den Ball an Dallas' 1-Yard-Line, und die Cowboys hatten plötzlich die Chance auf den späten Game-Winning-Drive.

Prescott brachte Dallas in Field-Goal-Range, und nach mehreren Fehlschüssen behielt Zuerlein dieses Mal die Nerven. Doch es war noch mehr als eine Minute auf der Uhr, als Brady den Ball zurückbekam: Big Plays zu Gronk und Godwin - der sich dabei am Catch Point an den Grenzen des Erlaubten bewegte - brachten die Bucs blitzartig in Field-Goal-Reichweite, und aus 36-Yards verwandelte Succop den Game Winner.

NFL Season Opener 2021 in der Analyse

Tampa Bay Buccaneers - Dallas Cowboys

Buccaneers vs. Cowboys - die wichtigsten Statistiken

Beide Teams hatten wenig Interesse daran, ein Run Game aufzuziehen: Brady und Prescott kamen zusammengerechnet auf 108 Pässe und auf 783 Passing-Yards - beide Teams liefen den Ball je unter 20 Mal und für je unter 60 Yards.

CeeDee Lamb war für viele im Vorfeld der Saison bereit, um Amari Cooper als Top-Receiver abzulösen. In Woche 1 war das definitiv nicht der Fall: Cooper sah ein Target mehr als Lamb (16:15), fing aber vor allem sechs Pässe mehr als der Second-Year-Receiver. Beide knackten die 100 Yards.

Bei den Bucs war Chris Godwin mit 14 Targets klar Bradys Nummer-1-Anspielstation. Antonio Brown erhielt die Hälfte, wurde aber deutlich vertikaler angespielt. Mike Evans (6 Targets, 3 Catches, 24 YDS) war etwas außen vor, hatte es allerdings auch fast durchweg mit Cowboys-Top-Corner Trevon Diggs zu tun. Die Matchups für Brady waren heute woanders.

Am Ende verlor Tampa die Turnover-Battle mit -3 und hatte fast doppelt so viele Penalty-Yards (106:55) wie die Cowboys. Umso bitterer für Dallas, dass man den Upset zum Auftakt nicht eintüten konnte. Mehr noch: Tampa ist das erste Team aller Zeiten, das die Turnover-Battle mit mindestens drei Turnovern unterschied verliert, die 100 Penalty-Yards knackt, 450 Yards zulässt und dennoch das Spiel gewinnt.

Für Brady steht mit dem Saisonauftakt ein weiterer Meilenstein: Es war sein 300. Regular-Season-Start, er baut jetzt seinen Rekord vor Brett Favre (298) weiter aus.

Antonio Brown war in der ersten Hälfte so etwas wie der Dosenöffner in Tampas Waffenarsenal. Er knackte die 100-Receiving-Yards in Halbzeit eins, es war seine 19. Karriere-Halbzeit mit mindestens 100 Receiving-Yards. Damit liegt er jetzt seit 2010 - Browns Rookie-Saison - gemeinsam mit Julio Jones auf dem geteilten ersten Platz in dieser Kategorie.

Der Star des Spiels: Tom Brady (Quarterback, Buccaneers)

Die Total Stats werden Bradys Auftritt nur bedingt gerecht: Die erste Interception ging in erster Linie auf Leonard Fournette, der einen Screen nicht unter Kontrolle brachte, die zweite kam beim Hail Mary in den Schlusssekunden der ersten Hälfte. Brady legte sich die Cowboys-Defense regelmäßig zurecht, er attackierte immer wieder tief, und sein Arm wirkte fast noch besser als letztes Jahr, und der Game-Winning-Drive war ein klassischer Brady. Während die Receiver auf beiden Seiten einige Wackler hatten, waren die beiden Quarterbacks die besten Spieler auf dem Platz.

Der Flop des Spiels: Mike McCarthy (Head Coach Cowboys)

Man konnte nicht von den Cowboys-Cornerbacks erwarten, dass sie mit dieser Receiver-Gruppe mithalten können - und das sah man dann auch mehrfach. Umso mehr, weil die Front gegen Tampas O-Line kaum einen Stich sah. Deswegen taucht auch hier auch kein Cowboys-Verteidiger auf, und dass es auf der Seite des Balls deutlich werden könnte, muss auch Mike McCarthy bei der Erstellung seines Game Plans gewusst haben. Die Umsetzung allerdings wirft dahingehend Fragen auf: Die Cowboys wählten Field Goals bei Vierter-und-Sechs an der gegnerischen 17-Yard-Line, bei Vierter-und-Drei an der gegnerischen 13-Yard-Line, bei Vierter-und-Goal an der 3-Yard-Line - während man Brady kurz vor der Halbzeitpause mit der kuriosen Entscheidung, aus 60 Yards ein Field Goal zu versuchen, den Ball nochmal zum Hail Mary servierte. Auch kurz vor dem Ende spielte man klar auf das Field Goal. Aus übergreifender Sicht hätte es einen Game Plan mit mehr Aggressivität gebraucht und das war mitentscheidend dafür, dass Dallas das Spiel verloren hat.

Analyse: Buccaneers vs. Cowboys - die Taktiktafel