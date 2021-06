NFL - Washington Football Team: Montez Sweat "kein Fan" von Corona-Impfung

Edge Rusher Montez Sweat ist "kein Fan" von der Corona-Impfung, wie er am Mittwoch erklärt hat. Das Washington Football Team hatte zuvor ein Gespräch mit einem Immunologen über die Impfung.

Washington-Coach Ron Rivera hatte am Dienstag eine Videokonferenz für seine Spieler mit dem Immunologen Kizzmekia Corbett, einem der führenden Corona-Impfstoff-Forschern, organisiert, um den Spielern Ängste zu nehmen und mit möglichst umfangreichen Informationen zu versorgen.

Sweat jedoch war auch danach nicht überzeugt. "Ich bin kein Fan davon", sagte Sweat am Mittwoch gegenüber Reportern. "Ich werde mich wahrscheinlich nicht impfen lassen bis ich mehr Fakten kriege und so weiter. Ich bin da gar kein Fan von", fuhr Sweat fort.

Dann ergänzte Sweat: "Ich habe mir bis jetzt kein COVID eingefangen, also sehe ich nicht, dass ich mich für COVID behandeln lasse ehe ich tatsächlich COVID kriege."

Rivera, der im Vorjahr wegen einer Krebserkrankung in Behandlung war, hatte zuvor erklärt, dass alle Coaches, Betreuer und alle übrigen Angestellten allesamt geimpft sind. Was das Team betrifft, nähert man sich gerade mal 50 Prozent des Kaders an.

NFL lockert Covid-Richtlinien

Die NFL hat kürzlich seine COVID-Richtlinien gelockert. Wer geimpft ist, muss keine Masken mehr tragen und wird auch nicht regelmäßig getestet. Ungeimpfte Spieler hingegen müssen sich weiter an die Regeln halten und müssten bei positivem Test in Quarantäne.

Zudem ist es jenen untersagt, sich bei Auswärtsspielen mit Teamkollegen, Freunden oder Familienmitgliedern zu treffen. Zudem können sie nicht in der Cafeteria essen und müssen sich an Limitierungen im Kraftraum halten.

Sweat war der 26. Pick Washingtons im Draft 2019 und brachte es in bislang 32 Spielen auf 16 Sacks und 58 Pressures in seinen zwei Jahren in der NFL.