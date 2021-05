NFL: Schedule 2021 veröffentlicht - Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers starten gegen die Dallas Cowboys in die neue Saison

Schon vor der offiziellen Verkündung des Spielplans der NFL-Saison 2021 in der Nacht zum Donnerstag (2 Uhr live im NFL Network via DAZN) wurde von den übertragenden Sendern der Plan für Woche 1 verkündet. Auch der Termin für das große Wiedersehen zwischen Tom Brady und den New England Patriots ist bereits bekannt.

Den Auftakt macht Titelverteidiger Tampa Bay gegen die Dallas Cowboys. Während Tampa Bay mit einem im Vergleich zum Super-Bowl-Team nahezu unveränderten Kader - Rookies natürlich ausgeschlossen - antritt, dürfte der Auftritt der Cowboys mit mehr Spannung erwartet werden.

Dallas hatte den Großteil der Vorsaison verletzungsbedingt ohne Quarterback Dak Prescott absolvieren müssen, auch beide Starting-Tackles fehlten weitestgehend. Die Defense stabilisierte sich im Laufe der Saison einigermaßen, doch auch hier gibt es mit dem neuen Defensive Coordinator und Ex-Falcons-Coach Dan Quinn eine zentrale Neuerung. Mit Tom Brady, Mike Evans, Chris Godwin und Co. wartet direkt eine Feuertaufe.

Für Nummer-1-Pick Trevor Lawrence derweil beginnt die NFL-Karriere innerhalb der Division: Es geht zu den Texans nach Houston. Nummer-2-Pick Zach Wilson und seine New York Jets reisen zu den Panthers nach Carolina, wo Sam Darnold direkt auf sein Ex-Team trifft. Im Gegensatz zu früheren Saisons gibt es in Woche 1 nur ein Spiel am Montagabend: Die Las Vegas Raiders empfangen die Baltimore Ravens, dann wird erstmals im neuen Stadion in Las Vegas vor Zuschauern gespielt.

Das Sunday Night Game hat eine ähnliche Storyline zu bieten: Die Los Angeles Rams "eröffnen" ihr Stadion gegen die Chicago Bears - womöglich bereits mit Rookie-Quarterback Justin Fields als Starter.

Das mit Spannung erwartete Wiedersehen zwischen Brady und seinem früheren Team, den New England Patriots, steigt derweil im Sunday Night Game von Woche 4.

NFL verkündet London-Spiele für 2021

Auch die London-Spiele wird es in der kommenden Saison wieder geben, nachdem aufgrund der Corona-Pandemie 2020 kein internationales Spiel stattgefunden hatte.

Allerdings gibt es die International Serie 2021 vorübergehend noch im kleineren Rahmen: Nur zwei Spiele finden in London statt, Mexiko muss sich gänzlich bis 2022 gedulden.

Die Spiele in London 2021:

Atlanta Falcons vs. New York Jets (10. Oktober, 14.30 Uhr Ortszeit)

Jacksonville Jaguars vs. Miami Dolphins (17. Oktober, 14.30 Uhr Ortszeit)

NFL: Thanksgiving-Spielplan 2021 ist bekannt

Die Duelle für den traditionellen Spieltag an Thanksgiving sind ebenfalls bekannt. Die Detroit Lions und die Dallas Cowboys werden dabei wie gewohnt je ein Heimspiel austragen; Detroit eröffnet den Donnerstag erfahrungsgemäß, das zweite Spiel findet dann in Dallas statt.

So lauten die drei Paarungen am Thanksgiving-Donnerstag 2021:

Detroit Lions vs. Chicago Bears

Dallas Cowboys vs. Las Vegas Raiders

New Orleans Saints vs. Buffalo Bills

NFL: Woche 1 im Überblick